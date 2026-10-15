Ở tuổi 54, NSND Mỹ Uyên nghẹn ngào khi nhận tin vui đoạt Giải Tác phẩm Đặc biệt từ Ủy ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Chữa lành Quốc tế Daegu và Hiệp hội Kịch nghệ Daegu, Hàn Quốc.

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa vinh dự giành Giải Tác phẩm Đặc biệt cho vở kịch Ảo quan tại Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Chữa lành Quốc tế Daegu lần thứ 23 - 2026.

Giải thưởng do Ủy ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Chữa lành Quốc tế Daegu chủ trì và Hiệp hội Kịch nghệ Daegu đồng tổ chức, chứng nhận tác phẩm Ảo quan đạt chất lượng xuất sắc với tư cách là tác phẩm sáng tạo được mời biểu diễn quốc tế.

Sau khi hoàn thành vở diễn, NSND Mỹ Uyên cùng đơn vị xúc động mạnh khi nhận tràng pháo tay không ngớt từ hàng trăm khán giả và giới chuyên môn sân khấu Hàn Quốc.

Sân khấu 5B nhận Giải Tác phẩm Đặc biệt Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Chữa lành Quốc tế Daegu lần thứ 23 - 2026. Ảnh: NVCC

BTC khen ngợi khả năng biên tập khéo léo của đội ngũ sáng tạo về nội dung kịch bản và sự kết hợp biểu diễn của nghệ sĩ 2 quốc gia, giúp tác phẩm vừa chuyển tải trọn vẹn thông điệp, vừa khắc họa rõ nét "một Việt Nam hiện đại, văn minh".

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, diễn viên Lee Tae Kyu - 1 trong 3 diễn viên hỗ trợ biểu diễn vở Ảo quan tại Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Chữa lành Quốc tế Daegu - cho biết: "Dù quá trình tập luyện khá vội vã trong thời gian ngắn nhưng những thông điệp mà các diễn viên Việt Nam đã chuẩn bị cùng những điều tương tự đã chạm sâu vào trái tim tôi, khiến tôi coi việc được hợp tác với họ là điều vô cùng ý nghĩa".

Dù bất đồng ngôn ngữ, anh và các diễn viên Việt Nam lại dễ dàng hiểu nhau, làm việc ăn ý bằng cảm xúc, ánh mắt, những tương tác và sự kết nối vô hình.

NSND Mỹ Uyên, đạo diễn Hồng Ngọc cùng đơn vị hãnh diện nhận Giải Tác phẩm Đặc biệt từ Liên hoan. Ảnh: NVCC

"Khi nói đến 'điểm chung', tôi nghĩ đó chính là điều tạo nên thành công của suất diễn vừa qua. Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, nghề diễn viên cũng là điểm chung của những người làm nghệ thuật. Khi có sự đồng cảm trong tâm hồn, chúng tôi có thể hợp tác như thể đã từng làm việc cùng nhau từ trước vậy, quả là một trải nghiệm đặc biệt", Lee Tae Kyu nói.

Trên trang cá nhân, ông Lee Young-jun - Giám đốc điều hành Quỹ Nghệ thuật Busan nhận định Ảo quan là "cơ hội hiếm hoi để khán giả Hàn Quốc cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của kịch nghệ Việt Nam". Ông tin sự sâu sắc và bản lĩnh nghề của đơn vị 5B sẽ chinh phục người xem bản xứ lẫn người Việt tại Hàn.

Hành trình kế tiếp, Mỹ Uyên - nữ NSND sinh năm 1972 và đơn vị sẽ đưa tác phẩm biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64 (Busan, ngày 16/10) và Liên hoan sân khấu Jakgang lần thứ 9 (Busan, ngày 17/10).

NSND Mỹ Uyên chia sẻ sau đêm diễn tại Liên hoan