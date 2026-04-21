NSƯT Võ Minh Lâm thực hiện MV Ánh sao Việt Nam hướng đến chào mừng chuỗi cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước: Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 19/5 - ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn).

Với anh, sản phẩm là lời tri ân bằng nghệ thuật, diễn đạt tinh thần dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại. MV cũng đánh dấu việc Võ Minh Lâm "lấn sân" nhạc trẻ với mong muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Bài Ánh sao Việt Nam (sáng tác: Ngô Quốc Khang) được phối pop-rock hiện đại, giàu năng lượng. Ca khúc được tác giả gửi đến đúng lúc nam NSƯT đang ấp ủ làm dự án nghệ thuật tri ân thế hệ cha anh.

NSƯT Võ Minh Lâm trong MV.

Tác phẩm ca ngợi con người Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử đều là những "vì sao", có thể lặng lẽ, có thể rực rỡ nhưng đều là những mảnh ghép làm nên bầu trời Tổ quốc.

Từ quá khứ đến hiện tại, từ những cuộc đấu tranh giữ nước đến hành trình xây dựng đất nước hôm nay, tất cả kết nối thành một dòng chảy liên tục, bền bỉ và không ngừng tỏa sáng.

Từ tinh thần này, MV tái hiện hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước qua từng mảnh ghép lịch sử mang tính ước lệ, biểu tượng.

NSƯT Võ Minh Lâm bên NSND Mỹ Uyên.

Ở sản phẩm này, NSƯT Võ Minh Lâm không thể hiện sở trường cải lương mà hát toàn bộ bài. Anh mời ca sĩ Minh Sang song ca, đẩy cảm xúc lên cao trào ở cuối ca khúc.

Khách mời đặc biệt của MV là NSND Mỹ Uyên. Chị thể hiện hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ từ những người mẹ, người vợ ở hậu phương chịu đựng nỗi đau mất mát đến người phụ nữ trong tà áo dài trắng của thời bình - biểu tượng của hy vọng, của sự tái sinh và kiến thiết.

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn, cảnh khóc rưng rức của Mỹ Uyên vẫn gây ấn tượng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với kinh nghiệm sân khấu hàng chục năm, chị không mất quá nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Mỹ Uyên đồng ý tham gia ngay khi NSƯT Võ Minh Lâm ngỏ lời.

Mỹ Uyên thể hiện hình ảnh người phụ nữ thời phong kiến.

Không chỉ vì mối quan hệ thân thiết, chị còn đồng cảm với thông điệp của ca khúc và trân trọng tâm huyết của đàn em trong việc theo đuổi những sản phẩm nghệ thuật hướng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong công việc, Võ Minh Lâm còn từng nhiều lần cộng tác với Sân khấu 5B, là bạn diễn ăn ý của Mỹ Uyên.

Về MV Ánh sao Việt Nam, Võ Minh Lâm nói thêm nguồn cảm hứng đầu tiên của anh xuất phát từ chuyến giao lưu văn hóa tại Hồ Nam (Trung Quốc) đầu năm nay.

Qua chuyến đi, anh nhận ra nhu cầu và trách nhiệm của một nghệ sĩ khi mang văn hóa Việt Nam ra thế giới; không chỉ giữ gìn mà còn phải kể lại bằng những ngôn ngữ mới, phù hợp hơn với công chúng đương đại.

Trích đoạn MV "Ánh sao Việt Nam"