Tết Bính Ngọ 2026, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B "chơi lớn" với 3 vở kịch gồm 2 vở thiếu nhi: Náo động rừng cổ tích; Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần và náo kịch Xóm phông bạt.

Kịch nói kết hợp âm nhạc, ảo thuật

Vở Náo động rừng cổ tích do biên kịch Vương Huyền Cơ sáng tác từ truyền thuyết Thánh Gióng và những vị tinh linh quyền lực, đại diện cho những đức tính đáng quý của con người.

Tác phẩm kể về chuyến phiêu lưu của cậu bé Nhân tại khu rừng cổ tích. Sau những thử thách, cậu học được thế nào là trí - dũng - kiên - mỹ và tình đoàn kết.

Điểm hấp dẫn của vở diễn là phần âm nhạc và vũ đạo do đạo diễn Minh Quốc khai thác.

Một cảnh trong "Náo động rừng cổ tích" (trái) và "Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần" (phải). Ảnh: 5B

Vở Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần do cặp biên kịch - đạo diễn Huỳnh Ngân - Huỳnh Nhu thực hiện, xoay quanh Tiểu Mã và những người bạn động vật tại Rạp xiếc 5 Châu.

Vì một biến cố, Tiểu Mã phải xa Ngựa Mẹ, rạp xiếc cũng đứng trước nguy cơ giải thể. Bằng lòng dũng cảm và yêu thương của các động vật và anh Hề, rạp xiếc vượt qua nguy cơ, hai mẹ con ngựa cũng được đoàn tụ.

Điểm độc đáo của vở này là phần dàn dựng biểu diễn phối hợp tương tác, ảo thuật.

Nhiều năm làm kịch thiếu nhi, nhất là mùa Tết, Giám đốc - NSND Mỹ Uyên nắm rõ nhu cầu và mong muốn của cha mẹ, các bé nhỏ.

Các vở kịch thiếu nhi tại đơn vị luôn bám sát tiêu chí: giàu tính giáo dục, giải trí đa giác quan, đề cao tương tác và đủ súc tích để khán giả nhí theo dõi. Vì vậy, mỗi suất diễn chỉ hơn 70 phút.

Mỹ Uyên tái ngộ 'kẻ thù'

Năm nay, chị còn chủ trương dựng thêm vở mới Xóm phông bạt thuộc thể loại náo kịch - đặc trưng của kịch nói phương Nam.

Tác phẩm lấy bối cảnh buổi dạm ngõ oái oăm của Minh Châu (NSND Mỹ Uyên) và Bảo (Sỹ Toàn/Kỳ Thiên Cảnh) để lần lượt vén màn trò chơi phông bạt của từng nhân vật.

Ê-kíp xây dựng tính cách nhân vật và tình tiết không quá gay gắt hay đả phá mà hướng đến châm biếm nhẹ nhàng sự tự ti của con người.

Vì áp lực, các nhân vật tự khoác lên chiếc áo hào nhoáng, ảo tưởng, mặc định phải phô trương mới “môn đăng hộ đối”.

Nhờ sự bao dung của cha Bảo - ông Đài (Huỳnh Nhu) và những người thương kề cận, các mâu thuẫn dần được xóa nhòa. Các nhân vật có cái kết vui, phù hợp không khí mùa xuân.

Không còn là kẻ thù trên màn ảnh, NSND Mỹ Uyên và Sỹ Toàn trở thành đôi tình nhân. Ảnh: 5B

Đằng sau tiếng cười, vở diễn còn có những lát cắt tâm lý sâu về sự đánh đổi và hy sinh của các nhân vật để giữ trọn đạo "thương" của mình.

Vở này, NSND Mỹ Uyên tái ngộ Sỹ Toàn - người đóng vai kẻ tống tiền chị trong phim điện ảnh Thám tử Kiên. Từ kẻ tử thù, họ trở thành cặp tình nhân duyên dáng.

Việc đồng hành cùng Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B cũng là dịp Sỹ Toàn có cơ hội cho khán giả thấy khả năng diễn xuất đa dạng.

Trao quyền đạo diễn kịch Tết cho 3 người trẻ, "bà bầu" Mỹ Uyên kỳ vọng họ sẽ thổi làn gió mới, mang tư duy sáng tạo, trẻ trung vào kịch nói 5B.

Đây cũng là tâm niệm kiên định của Mỹ Uyên khi tiếp quản điểm diễn truyền thống này; theo gót các thế hệ thầy cô và đàn anh, đàn chị đi trước tạo dựng thế hệ tác giả, đạo diễn và nghệ sĩ kế thừa chất lượng.

Dĩ nhiên, Mỹ Uyên luôn có mặt xuyên suốt quá trình sáng tạo nhằm đảm bảo yếu tố nghệ thuật và thông điệp nhân văn của các tác phẩm.

Bên cạnh 3 vở kịch mới, đơn vị vẫn diễn xen kẽ phục vụ những tác phẩm ăn khách như Ái tình ngoài hôn nhân, Tía ơi con lấy chồng, Đêm vượn hú, Ghen và 2 vở kịch thiếu nhi Biệt đội gà vịt, Cây bút thần.