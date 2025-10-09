Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B công bố vở nhạc kịch đương đại Ảo quan, hướng đến Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới 10/10.

Nhạc kịch Ảo quan do nghệ sĩ Chinh Ba chấp bút và đạo diễn, đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ và TheaFter.

Tác phẩm sử dụng nhiều hình thức thể nghiệm từ kịch, nhạc kịch, sắp đặt video và tương tác livestream với sự tham vấn từ các chuyên gia tâm lý và xã hội học.

Tên vở diễn lấy từ hiện tượng tâm lý ảo quan (apophenia) - bản chất là khuynh hướng thấy ý nghĩa trong cái vô nghĩa; thấy những mẫu hình, mối liên hệ hay ý nghĩa trong những dữ liệu ngẫu nhiên dù trên thực tế không có mối liên hệ thật nào tồn tại.

Trong tác phẩm này, yếu tố ảo quan thể hiện ở chuỗi sắp đặt phi tuyến tính những bi kịch liên tiếp bi kịch.

NSND Mỹ Uyên bên poster vở "Ảo quan".

Nhạc kịch mở đầu bằng sự ra đi của 2 chàng trai trẻ: Bee (Trần Tuấn Kiệt) và Con Trai Của Mẹ (Trần Đại Chính).

Không chỉ nỗi đau mất con, hai bà mẹ (NSND Mỹ Uyên và Hồ Hoàng Ngọc) còn phải chịu đựng bạo lực truyền thông, những cuộc tranh cãi không hồi kết của công chúng, cảm giác tội lỗi kéo dài và đỉnh điểm là sự cáo buộc từ các thành viên còn lại trong gia đình.

Tác phẩm sử dụng âm nhạc của những tên tuổi lớn mảng nhạc kịch như George Frideric Handel, Douglas Dare, nhóm The Irrepressibles và Heidric Jorge.

Ê-kíp gồm: đạo diễn ánh sáng - nghệ sĩ Phúc Hải; vũ đạo - Hà Lộc, Pu Lee; giám đốc âm thanh - kỹ sư Ned Nethercott. Toàn bộ sân khấu của 5B cũng được cải tạo để phục vụ cho vở diễn.

Điểm độc đáo nhất của vở nhạc kịch là trình diễn video, tức mỗi chiếc TV sẽ đóng vai trò như diễn viên, tạo ra tương tác với các nghệ sĩ trên sân khấu.

Mỹ Uyên và Trần Đại Chính trong một cảnh diễn.

Tại sự kiện, NSND Mỹ Uyên thấy thách thức khi đơn vị trở lại với dòng biểu diễn thể nghiệm sau 9 năm kể từ vở Giấc mơ hồi 2016.

"Dù luôn đề cao yếu tố sáng tạo và không ngừng chào đón những ý tưởng độc đáo, 'máu' nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Tôi cảm giác tinh thần thể nghiệm từ Giấc mơ được nối dài đến Ảo quan, nhiều thử thách nhưng cũng thật xứng đáng", chị tâm sự.

Bà mẹ còn lại cùng Mỹ Uyên đi tìm nguyên nhân cái chết của con trai do Mezzo Hồ Hoàng Ngọc - nghệ sĩ hợp xướng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch - thủ vai.

Hai diễn viên đóng vai hai chàng trai yểu mệnh là Trần Tuấn Kiệt và Trần Đại Chính. Trần Tuấn Kiệt nói chỉ được thoại đúng 2 câu, còn lại phải truyền tải cảm xúc, thân phận qua múa, hình thể và biểu cảm.

Trong khi đó, Trần Đại Chính - sinh năm 2002 - áp lực lớn khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp đã phải đối mặt những kỹ thuật biểu diễn khó.

Diễn viên Trần Đại Chính vào vai con trai của Mỹ Uyên.

Tác giả, đạo diễn Chinh Ba một phần cảm hứng để Ảo quan ra đời đến từ 1 vở diễn tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ.

Anh và Mỹ Uyên đồng quan điểm rằng tác phẩm không chỉ dừng lại khai thác bi kịch mà phải để câu chuyện của sức khỏe tâm thần được làm rõ, được đối diện một cách cởi mở, yêu thương và bao dung.

Dù vậy, Chinh Ba nhấn mạnh không sáng tạo tác phẩm để đánh giá, khẳng định hay tìm ra giải pháp dứt điểm cho vấn đề xã hội nào.

Tác phẩm chỉ nhằm khơi gợi sự đồng điệu với ai đã và đang rơi vào vùng trũng cảm xúc hoặc đồng cảm với người thân, bạn bè của người có vấn đề sức khỏe tâm thần.

Đích đến cuối cùng của những nhân vật trong Ảo quan là sự thứ tha cho những quyết định dại dột lẫn thứ tha chính mình.

Vài phân đoạn diễn tập của vở "Ảo quan"

Ảnh: SKCC