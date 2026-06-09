Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa công diễn vở Ngôi nhà thiếu đàn bà (kịch bản: nhà văn Ngọc Linh) mang màu sắc xã hội, tâm linh.

Tác phẩm kể về gia đình viên mãn của ông Hải (Vũ Trần) - CEO một tập đoàn thời trang, bà Uyên (Mỹ Uyên) và con gái (Nguyễn Đoàn Ngọc Diệp/Trần Hằng Nghi).

Bà Uyên tính hay ghen tuông. Trong một vụ cãi nhau to với chồng, bà lái xe chở con gái đi ăn thì bị tai nạn giao thông.

Sự ra đi đột ngột của vợ con khiến ông Hải hoàn toàn suy sụp. Lúc ông yếu lòng nhất, có 3 người phụ nữ thường xuyên lui tới nhà là bạn thân - nhà văn Diễm (Tạ Lâm), cấp dưới - người mẫu Loan (Thu Cúc) và cô giáo Ngọc - dì của bạn trai Hạnh (Minh Thảo) với những tâm tư, toan tính riêng.

Đội ngũ diễn viên trẻ bên cạnh các tên tuổi gạo cội. Ảnh: Loan Lê

Họ không biết mọi hành vi, suy nghĩ và biểu cảm của mình đều đang bị quan sát từng giây phút bởi vong hồn của mẹ con bà Uyên - được trở lại dương gian do sai sót của Thần Thời Gian (Trần Tuấn Kiệt).

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Mỹ Uyên và ê-kíp dồn tâm huyết vào Ngôi nhà thiếu đàn bà - tác phẩm từng rất thành công của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B những năm 2004 - 2005.

Chị đã xin phép con gái nhà văn Ngọc Linh để chỉnh sửa nhiều chi tiết, từ bối cảnh câu chuyện, tiểu sử nhân vật đến không ít lời thoại; từ đó thổi vào làn hơi hiện đại cũng như cài cắm những thông điệp mới.

Các sáng tạo của NSND Mỹ Uyên nhằm thổi làn hơi mới vào tác phẩm ra đời cách đây hàng chục năm. Ảnh: Loan Lê

"Mỗi nhân vật trong Ngôi nhà thiếu đàn bà đều có ngóc ngách tâm tư riêng nhưng không ai hận thù ai cả. Qua câu chuyện, tôi muốn nêu thông điệp hãy sống thật ý nghĩa với từng giây phút được sống; đừng để khi không còn nữa mới nói 2 từ 'Giá như', muộn rồi. Ai cũng nói đời vô thường nhưng lúc còn sống lại không thực sự trân trọng những gì đang có", nữ NSND chia sẻ.

Đóng Ngôi nhà thiếu đàn bà, Mỹ Uyên nhớ cố NSƯT Ngọc Trinh. Năm đó, hai chị em cách nhau chỉ vài tuổi nhưng Mỹ Uyên vào vai mẹ, Ngọc Trinh vào vai con.

Tập lại vở cũ, nhân vật và câu chuyện vẫn vậy nhưng Ngọc Trinh đã qua đời gần 1 năm, Mỹ Uyên không khỏi bồi hồi, bao lần rưng rưng trên sàn tập.

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Ảnh: NVCC, BTC