Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thành ủy Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập với chủ đề Vì một Việt Nam thịnh vượng.

Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 24/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, đồng thời tiếp sóng trên ANTV, Đài PT-TH Hà Nội và nhiều nền tảng truyền thông xã hội.

Ra đời từ năm 2016, Sao Độc lập đã trở thành sự kiện chính luận - nghệ thuật thường niên, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc; tri ân lớp lớp thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn trong 80 năm qua, đặc biệt gần 40 năm Đổi mới.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Chương trình năm nay gồm 3 chương, 15 tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, lời bình với công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương 1 - Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay - khắc họa khát vọng độc lập, tự do, tái hiện những mốc son lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa xuân 1975 đến công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chương 2 - Hành trình dựng xây hòa bình - tái hiện nỗ lực Đổi mới, xây dựng đất nước, tri ân những hy sinh thầm lặng trong thời bình.

Chương 3 - Khát vọng Việt Nam thịnh vượng - gửi gắm niềm tin và quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, hướng tới mục tiêu 2030 và 2045.

Với nội dung chính luận kết hợp nghệ thuật đặc sắc, Sao Độc lập 2025 mang đến cho khán giả những giây phút hào hùng và lắng đọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, chung tay xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đỗ Tố Hoa, Anh Tú, Hoàng Bách, Hà An Huy...