Cuộc hẹn với tháng Ba - chương trình nghệ thuật, giải trí đặc biệt phát sóng lúc 20h ngày 29/3 trên VTV3 vừa ghi hình, hé lộ nhiều bất ngờ thú vị. Sự hội tụ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, màn tái xuất bất ngờ của các Táo cùng những tiết mục giàu cảm xúc mang đến hành trình nhìn lại 30 năm ký ức của kênh truyền hình được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Dàn diễn viên quen thuộc của vũ trụ phim VFC tạo bất ngờ cho chương trình.

Được dàn dựng công phu với nhiều yếu tố sáng tạo, chương trình kết hợp âm nhạc, sân khấu và những câu chuyện quen thuộc của truyền hình trong một không gian mới mẻ. Xuyên suốt chương trình là ý tưởng cuộc hẹn với nhiều lát cắt: cuộc hẹn đầu tiên, cuộc hẹn với âm nhạc, tiếng cười, gameshow hay văn hóa - lịch sử… Qua đó, khán giả được dẫn dắt đi qua những dấu mốc đáng nhớ của VTV3 gắn với các chương trình, nghệ sĩ và người dẫn quen thuộc.

Nhiều ca khúc từng ghi dấu trên sóng VTV3 được làm mới với màu sắc hiện đại như Hà Nội 12 mùa hoa, Tìm lại giấc mơ, Người ơi người ở đừng về, Son, Nhà tôi có treo một lá cờ, Vinh quang đang chờ ta, Tinh hoa Việt Nam…

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ bước ra từ các sân chơi âm nhạc nổi bật như Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt, Giọng hát Việt… Sự góp mặt của Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến… mang đến những tiết mục hấp dẫn. Đáng chú ý là màn kết hợp giữa Trọng Tấn và Tùng Dương trong mashup Tiếng đàn bầu - Ôi quê tôi, đánh dấu sự giao thoa giữa hai dòng nhạc.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên quen thuộc của vũ trụ phim VFC như Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Kiều Anh, Minh Huyền, Thanh Hương, Lan Phương, Thu Quỳnh sẽ mang đến tiết mục trẻ trung, sôi động, tái hiện sắc màu thanh xuân trên sân khấu.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự trở lại của dàn Táo Quân với các nghệ sĩ quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung và Trung Ruồi. Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực tái hiện tinh thần của một giai đoạn rực rỡ, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Cuộc hẹn với tháng Ba được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV3 như lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành cùng kênh. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện định hướng nâng cao yếu tố văn hóa trong các sản phẩm giải trí, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

