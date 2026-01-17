Tăng 20kg, đau đớn vì tay đỏ rát mỗi lần đu dây

- Điều gì ở kịch bản hay vai diễn trong phim "Con kể ba nghe" khiến anh quyết định nhận lời tham gia?

Tôi rất thích chủ đề của phim ngành nghề xiếc - đề tài ít có phim Việt nào khai thác. Tôi tưởng tượng nhiều thứ nếu mình là thành viên của một rạp xiếc.

Thứ hai là đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Khi được mời casting, tôi cứ ngỡ đạo diễn là anh Trần Thanh Huy - người từng làm phim Ròm. Lần đầu gặp, anh Huy nói chuyện với tôi xong mới bảo: "Em ngồi lại nói chuyện với đạo diễn đi".

Gặp anh Trung là một người hoàn toàn xa lạ nhưng qua cách kể câu chuyện mà anh muốn làm, tôi thấy người đạo diễn này chân thành, gu thẩm mỹ khá tương đồng với tôi. Anh mời tôi lên casting mà 90% thời gian là nghe kể chuyện.

Khi biết mình đóng cặp với anh Kiều Minh Tuấn - diễn viên hâm mộ từ lúc còn học trường sân khấu điện ảnh, tôi đồng ý.

Quốc Khánh tập diễn xiếc với Yên Nhi, Kiều Minh Tuấn trong phim "Con kể ba nghe".

- Quá trình casting của anh diễn ra như thế nào?

Tôi diễn trong một căn phòng rất chật ở công ty bên Quận 7. Người hỗ trợ tôi casting chả biết diễn, anh vừa diễn vừa cười làm tôi rất khó tập trung.

Sau khi casting xong, tôi nghĩ chắc không được nhưng anh Trung lại cho tôi góc nhìn khác. Anh nói vì người hỗ trợ không biết diễn nên tôi buông xuôi và sự buông xuôi đó cho anh thấy một năng lượng thoải mái.

Về nhà tôi cứ bị ám ảnh nhân vật đó. Tôi chờ mấy tháng có lúc quên phim luôn. Một ngày anh Trung gọi báo chính thức là tôi nhận vai. Có nhiều người casting, có những cái tên nổi tiếng hơn, giỏi hơn nhiều nhưng chắc là duyên nên tôi được tham gia.

- Với vai diễn nghệ sĩ xiếc, thách thức lớn nhất với anh là gì?

Anh Tuấn phải giảm cân, còn tôi phải tăng cân. Lúc casting tôi chỉ hơn 70kg, đạo diễn bắt tôi lên hơn 90kg. Nhưng vấn đề là diễn viên xiếc mà mập quá thì vô lý. Tôi mới đề xuất mập nhưng theo kiểu tập gym để có cơ, nhìn khỏe mạnh hơn. Lúc đó chưa nhận lời chính thức mà tôi vẫn "bán mạng" đi tập.

Khó nhất là đu dây, cân nặng càng lớn tay càng đau. Những người khác đu rất nhẹ, làm được 1 lần là làm được lần 2, lần 3, làm cho đã còn tôi làm 1 lần thôi là tay đau kinh khủng luôn. Mà một ngày không thể chỉ tập 1 lần. Tôi cố gắng, hôm nay tập 2 lần, hôm sau không tập được vì tay đau quá, phải đợi 2-3 ngày sau mới tập lại rồi từ từ nâng lên 3 lần, 4 lần để tay quen với sức nặng kéo lên dây. Đó là khó khăn lớn nhất của tôi trong phim này.

Thật ra, khi tập tôi mới biết không phải mình sợ độ cao mà là nhát. Thầy hướng dẫn nói những người sợ độ cao khi lên cao sẽ bị đứng hình, không kiểm soát được cơ thể. Còn tôi sợ nhưng lên cao vẫn kiểm soát được nên chỉ là nhát thôi chứ không phải sợ độ cao. May mắn là phim này giúp tôi đối diện được với nỗi sợ đó.

Quốc Khánh nói về vai diễn trong "Con kể ba nghe":

Kiều Minh Tuấn khó hiểu nhưng rất thú vị

- Vai diễn của Kiều Minh Tuấn có nhiều cảnh nặng tâm lý, trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi quan sát, anh cảm nhận thế nào?

Tôi quan sát anh Tuấn thấy có nhiều trạng thái rất lưỡng cực. Có lúc anh đùa giỡn với mọi người rất dữ, làm người ta giật mình nhưng có lúc vừa giỡn xong vài phút sau ngồi một góc suy nghĩ gì đó, tôi nói chuyện anh cũng không nghe. Ăn cơm xong anh lại giỡn tiếp.

Mức độ hưng cảm và trầm cảm của Kiều Minh Tuấn xuất hiện song song trong quá trình quay phim. Tôi thấy khá khó hiểu nhưng cũng thú vị. Người ta có những kỹ thuật để vào vai và ra vai rất nhanh. Anh Tuấn làm nghề lâu năm, kinh nghiệm nhiều nên làm được.

Anh là người làm cho tôi an tâm. Khi bước vào cảnh quay, anh không chỉ lo cho bản thân mà còn quan tâm mọi người, như cầu nối kết nối tất cả lại với nhau.

Hậu trường diễn viên Kiều Minh Tuấn trong phim "Con kể ba nghe"

- Anh lớn lên với mẹ, trong phim có nhiều cảnh về tình cảm cha con. Anh có rung động gì?

Thật ra, tôi ít có phân cảnh tiếp xúc trực tiếp với khoảnh khắc cha con của anh Tuấn và bé Hạo Khang. Nếu có cũng chỉ là những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng, bình thường nên không có quá nhiều cảm xúc mạnh.

Trước đây tôi cũng đã đóng nhiều phim có đề tài tình cảm cha con. Tôi cũng từng tham gia biên kịch cho webdrama Bố già của anh Trấn Thành.

Tuy không tiếp xúc với cha nhiều nhưng tôi quan sát tình cảm cha con của ông ngoại với mẹ tôi, của ông nội với cô rồi bạn bè với cha của họ nên cũng có chút kinh nghiệm. Còn nói về rung động hay khóc khi xem phim cha con, thật sự với tôi bây giờ khó để khóc.

Tôi có nhiều hạn chế về ngoại hình, hóa thân hay kinh nghiệm sống

- Có vai diễn nào khiến anh bị ám ảnh, khó thoát ra được?

Đó là vai trong phim Live của đạo diễn Khương Ngọc. Vai đó tôi chỉ quay vài ngày thôi nhưng sau khi kết thúc, lâu lâu tôi vẫn cảm giác nặng nề. Có lúc mở Netflix xem lại phim đó tôi vẫn thấy hơi khó thở. Mỗi diễn viên khi tham gia vai nặng tâm lý đều có cảm xúc như vậy, chỉ là người thoát ra nhanh, người lâu hơn thôi.

Diễn viên Quốc Khánh phải tăng lên hơn 90kg để tạo sự tương phản với vai diễn của Kiều Minh Tuấn.

- Mọi người chủ yếu biết đến Quốc Khánh qua diễn xuất trong khi anh cũng làm biên kịch. Anh thấy mình giỏi hơn ở mảng nào và điều gì thúc đẩy anh viết kịch bản?

Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân giữa biên kịch và diễn viên thích làm gì hơn và làm gì tốt hơn. Tôi thích làm diễn viên hơn nhưng sẽ làm tốt công việc biên kịch hơn.

Ở khía cạnh diễn viên, tôi thấy mình có quá nhiều hạn chế về ngoại hình, hóa thân hay kinh nghiệm sống. Rất nhiều thứ tôi muốn học hỏi thêm từ người khác.

Còn biên kịch, khi bắt đầu làm tôi thăng hoa lắm. Sau này khi đóng phim quá nhiều, lâu lâu tôi nhớ khoảng thời gian làm biên kịch trước đây - đó là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Khi làm biên kịch, tôi sẽ không nhận show đi diễn ở ngoài hay bất kỳ công việc nào khác. Tôi chỉ sống trong thế giới đó và đó là nguồn năng lượng dồi dào bất tận.

Bước vào công việc diễn viên, đó là một ngọn núi mà tôi cứ phải cố gắng, tò mò, tìm kiếm. Đôi khi, có những thứ mệt mỏi nhưng vì đam mê thích quá nên tôi cứ tiếp tục thôi. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi muốn trở lại với công việc biên kịch và làm một bộ phim mong muốn.

Quốc Khánh trong phim "Con kể ba nghe":

Ảnh, video: CGV