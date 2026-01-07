Trưa 7/1, nhiều trang Facebook chia sẻ bài đăng về sức khỏe NSND Quốc Khánh. Nội dung bài viết cho biết nghệ sĩ bị ung thư phổi di căn vào xương, dàn nghệ sĩ Táo Quân - Gặp nhau cuối năm đều biết về bệnh tình và đã đi thăm "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.

Liên hệ với NSƯT Quang Thắng, anh chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Anh Quốc Khánh có ốm nhưng đã ổn, tối qua còn đi ăn lẩu với anh em nghệ sĩ chúng tôi".

Theo nguồn tin từ một vài đồng nghiệp thân cận, NSND Quốc Khánh sức khỏe gần đây suy giảm. Trong đợt khám bệnh mới nhất, phổi của nam nghệ sĩ có dấu hiệu không tốt, phải điều trị.

NSND Quốc Khánh (áo trắng ngồi gần chị mặc áo xanh) đi ăn lẩu với bạn bè tối 6/1. Ảnh do NSƯT Quang Thắng cung cấp.

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, NSND Quốc Khánh gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 40 năm. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ gần như không tham gia chương trình nào ngoài Táo Quân.

Vai diễn Ngọc Hoàng của NSND Quốc Khánh đã đi sâu vào lòng khán giả qua mỗi mùa Táo Quân. Anh cũng là người duy nhất gắn bó với Táo Quân xuyên suốt hơn 20 năm kể từ 2004. Ngay cả năm 2024, khi dàn Táo có sự thay đổi mạnh mẽ với nhiều gương mặt trẻ, Quốc Khánh vẫn một mình ở lại dù đã nghỉ hưu, giữ vai trò cầm cân nảy mực nơi Thiên đình.

NSND Quốc Khánh.

Khác hẳn hình ảnh Ngọc Hoàng quyền lực trên sân khấu, ngoài đời NSND Quốc Khánh chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. Trong một lần trò chuyện với VietNamNet, NSND Quốc Khánh cho biết có thói quen hút thuốc lá mỗi ngày và đây là nhược điểm xấu anh rất muốn từ bỏ.

Nhiều năm qua, NSND Quốc Khánh sống một mình trong căn phòng nhỏ giữa lòng Thủ đô. Anh tự nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, thích ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu và kín tiếng trước truyền thông. Quốc Khánh không sử dụng mạng xã hội và luôn đứng ngoài những ồn ào của giới giải trí.

Ngọc Linh