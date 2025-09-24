Bên cạnh 4 diễn viên chính Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân và Quốc Trường, phim điện ảnh Chị ngã em nâng gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên phụ hoành tráng.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời chị em Thương và Lực. Cả hai vốn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Cha mẹ họ - ông Cường (Thanh Thức) và bà Hương (Đinh Y Nhung) làm nhang truyền thống. Khi cha mẹ bận, ông nội (NSƯT Hoài Linh) thay các con chăm cháu.

Dù thời lượng xuất hiện không dài, nhân vật của Thanh Thức và Đinh Y Nhung vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách, số phận cũng như trở thành bi kịch tuổi thơ của hai chị em.

Về vai ông nội, đạo diễn Vũ Thành Vinh tiết lộ Hoài Linh có cảnh chạy 2km ngoài đường ruộng cùng hai diễn viên nhí Thiên Kim, Thành Trung - vai chị em Thương, Lực lúc nhỏ.

Sau "Làm giàu với ma 2", NSƯT Hoài Linh tiếp tục lên màn ảnh rộng.

Lúc quay, Hoài Linh phải chạy nhiều lần để có được những thước phim chân thực và cảm xúc. Dù vậy, anh không tỏ ra mệt mỏi, vẫn giữ tinh thần tốt khiến đạo diễn bất ngờ.

Xuyên suốt bộ phim, các nhân vật phụ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau trong câu chuyện phức tạp của chị em Thương và Lực.

NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ Tâm, xuất hiện trong phân cảnh khốn cùng nhất của Lực (Thuận Nguyễn).

Trùng hợp, cách đây 23 năm, divo nhạc đỏ từng chạm ngõ phim ảnh với vai bác sĩ Lê Hùng trong Blouse trắng, gây ấn tượng sâu sắc với khán giả xem truyền hình.

NSƯT Hạnh Thúy vào vai chị Bảy - người giúp việc tận tụy, được chị em Thương và Lực coi như người nhà.

NSND Tạ Minh Tâm bất ngờ đóng phim điện ảnh. Ảnh: NSX

MC Lâm Bảo Châu góp mặt trong tác phẩm với vai TikToker Lê Bi. Nhân vật này có mâu thuẫn sâu sắc với Lực nên bạn trai Lệ Quyên có "đất" để thể hiện diễn xuất.

Đáng chú ý, tác phẩm còn có sự góp mặt của 2 diễn viên Thái Lan Isbanky (Bank) và Moslhong (Mos) nổi tiếng qua phim Big Dragon The Series. Trong phim, họ tái hiện hình ảnh của mình ngoài đời là 2 ngôi sao nổi tiếng.

Phim còn những diễn viên khác như: hoa hậu Như Vân - vai nữ đại gia Vân; Phương Lan - vai Đào, bạn Hải Âu; TikToker Linh Barbie - vài Lan; TikToker Nguyễn Huỳnh Như - vai Mai...

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã dành nhiều tâm huyết thuyết phục từng diễn viên tham gia bằng cách chia sẻ rõ thông điệp anh muốn truyền tải thông qua nhân vật.

Trailer "Chị ngã em nâng"

Theo anh, dù vai lớn hay nhỏ, mỗi nhân vật đều có câu chuyện, số phận và thông điệp riêng. Điều này đã khiến các nghệ sĩ tên tuổi đồng ý tham gia.

Trước câu hỏi làm sao để dàn diễn viên đều có đất diễn, Vũ Thành Vinh nói đã tính toán kỹ lưỡng trong kịch bản và cách dàn dựng sao cho mỗi nhân vật đều có vai trò hợp lý.

"Không ai chỉ làm nền cho ai mà tất cả cùng nhau góp phần đẩy mạch phim, tạo nên một bức tranh nhiều tầng nghĩa về tình thân", anh nhấn mạnh.

NSƯT nói thêm 22 diễn viên trong phim đều có tinh thần tập thể đáng ngưỡng mộ. Dù chỉ tham gia 1–2 phân cảnh, họ không bỏ sót bất kỳ hoạt động nào từ các buổi học diễn xuất đến chạy thoại, thử máy quay, định trang…