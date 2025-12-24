Tại sự kiện tổng kết dự án 54 dân tộc Việt Nam do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng và thực hiện trong 1 năm nay, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đến trao chứng nhận xác lập kỷ lục "Bức tranh tô màu với chủ đề ‘Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam’ được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất" cho bức tranh hoa sen của dự án.

Cụ thể, trên hành trình đến các vùng miền gặp 54 dân tộc, Phúc Anh đều nhờ một vài em nhỏ, học sinh mỗi dân tộc góp những nét cọ lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án. Sau hơn 1 năm, bức tranh mới hoàn thiện.

Ca sĩ Phúc Anh rạng rỡ tại sự kiện.

Ngay sau khi nhận kỷ lục, Phúc Anh tổ chức đấu giá bức tranh này, thu về hơn 108 triệu đồng. Cô sẽ tiếp tục dùng số tiền này phục vụ các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên của 54 dân tộc.

NSND Tạ Minh Tâm - thầy của Phúc Anh nhận xét học trò xinh đẹp, hát hay, học giỏi và tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM loại xuất sắc.

"Trong quá trình làm nghề, ngoài ca hát, em còn dành tấm lòng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa có cuộc sống tốt hơn. Đóng góp nhỏ nhưng nói lên tấm lòng lớn. Tôi rất vui khi có học trò như Phúc Anh. Tôi mong tinh thần của dự án 54 dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa đến người khác", anh nói.

Thầy Tạ Minh Tâm nhận xét về Phúc Anh

Ca sĩ Jimmii Nguyễn phát biểu: "Phúc Anh đã đặt xuống viên gạch cho thế hệ chúng ta và những thế hệ sau tiếp nối. Đó cũng là tinh thần chung của nghệ sĩ chúng tôi: luôn đau đáu, yêu thương dân tộc, quê hương đất nước mình".

Phúc Anh nói sự kiện gala này là khoảnh khắc nhìn lại một chặng đường đã qua bằng lòng biết ơn và mở ra hành trình mới bằng niềm tin, tình yêu và những hy vọng.

"Đây là nơi âm nhạc, văn hóa và lòng nhân ái gặp nhau, để nhắc chúng ta rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự đoàn kết trong đa dạng, ở nỗ lực giữ gìn từng bản sắc nhỏ bé và cả tình người lan tỏa từ những điều giản dị nhất", cô xúc động.

Ca sĩ Phúc Anh bên thầy giáo.

Dự án 54 dân tộc Việt Nam được khởi động vào năm 2024 bắt đầu từ ý tưởng của ca sĩ Phúc Anh về một hành trình âm nhạc - thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa lòng nhân ái.

Hơn 1 năm, cô và ê-kíp đi qua hàng chục tỉnh, thành từ vùng cao đến miền Trung, sau đó xuôi về Nam và cuối cùng là miền Tây.

Có những ngày đoàn phải đi qua suối sâu, leo dốc đá lở, băng rừng giữa bão. Nhiều nơi xe không vào được, toàn ê-kíp phải đi bộ hàng giờ để tiếp cận bản làng.

Jimmii Nguyễn dành lời "có cánh" cho Phúc Anh

Phúc Anh tiếp xúc 54 dân tộc Việt Nam như Mông, Dao, Thái, Tày, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Bru - Vân Kiều… đặc biệt là người Ơ Đu - dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ còn khoảng hơn 400 nhân khẩu ở xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh hoạt động ghi hình và giao lưu văn hóa, cô và các đơn vị đồng hành còn trao tặng hàng nghìn suất học bổng, quà hỗ trợ, sách vở và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao.

Đổi lại, nữ ca sĩ "thu hoạch" không ít sáng tác ý nghĩa như: Trẻ vùng cao, Ta từ đâu tới, 54 dân tộc Việt Nam, Mẹ cò...

Chia sẻ với VietNamNet, từ khi bắt đầu dự án, Phúc Anh đã không đặt nặng vấn đề danh tiếng. Kể cả khi không ai biết đến, cô vẫn tự hào vì đã đóng góp cho cộng đồng. Trước câu hỏi về "chỗ dựa" để Phúc Anh làm từ thiện thoải mái là ông xã đại gia, nữ ca sĩ phủ nhận: "Chồng tôi không phải đại gia. Dự án này là công sức của hàng chục người, không của riêng ai, kể cả tôi".