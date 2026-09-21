Ngày 20/9, tại hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội truyền thống đền Trần Thương, lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Trần Thương cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức trong thời gian chính từ ngày 25 – 30/9. Chuỗi sự kiện hướng tới mục tiêu giữ gìn, thực hành và lan tỏa các giá trị lịch sử, tín ngưỡng đặc sắc, đồng thời tạo không gian để cộng đồng địa phương cùng du khách thập phương tri ân vị anh hùng dân tộc.

Ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Trần Thương phát biểu tại hội nghị.

Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng, thủ nhang đền Trần Thương cho biết, bên cạnh lễ hội truyền thống tháng Tám tưởng niệm ngày mất của Đức Thánh Trần, đền Trần Thương còn nổi tiếng với lễ phát lương vào Rằm tháng Giêng nhằm cầu chúc quốc thái dân an.

Đặc biệt, lễ hội năm 2026 diễn ra đúng dịp tròn 10 năm UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Do đó, Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh tổ chức vào ngày 26/9 với 11 giá hầu tôn nghiêm, giúp công chúng nhận diện rõ hơn các nhân vật phụng thờ trong hệ thống tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, từ Tứ Đức Vương Tử, Nhị vị Vương Cô đến các tướng lĩnh.

Nghệ nhân Phạm Hải Hưng chia sẻ, lộc của Đức Thánh Trần trước hết nằm ở cái tâm, vì vậy việc giữ đúng nền nếp và giúp người dân hiểu đúng ý nghĩa lịch sử là cách tốt nhất để bảo tồn di sản bền vững.

Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng - thủ nhang đền Trần Thương.

Ngày 26/9 (16/8 âm lịch) là điểm nhấn quan trọng với lễ khai mạc diễn ra tại sân tâm linh đền Trần Thương và chương trình nghệ thuật đặc sắc do đạo diễn Lê Thế Song dàn dựng, quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thanh Ngoan, NSND Thúy Ngần, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hoàng Tùng.

Đạo diễn Lê Thế Song cho biết, chương trình nghệ thuật sẽ kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật ánh sáng, các làn điệu chèo, xẩm đặc trưng của văn hóa đồng bằng Bắc bộ và các tiết mục múa sử thi đặc sắc, làm nổi bật hình tượng Trần Hưng Đạo - Đức Thánh Trần trong tâm thức cộng đồng và câu chuyện về kho lương gắn với hào khí Đông A.

NSND Thanh Ngoan.

"Việc kết hợp công nghệ trình diễn với âm nhạc, múa và hình thức sân khấu hiện đại cũng hướng tới đưa câu chuyện di sản đến gần hơn với công chúng đương đại. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số, qua đó mở rộng không gian tiếp cận lễ hội vượt ra ngoài khuôn khổ của địa điểm tổ chức", đạo diễn Lê Thế Song chia sẻ.

Đền Trần Thương Đền Trần Thương là nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần. Nơi đây từng gắn liền với hệ thống kho lương phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285. Được khởi dựng từ thời Hậu Lê, di tích đến nay vẫn giữ vẹn nguyên kiến trúc cổ cùng hệ thống thờ tự và hiện vật vô giá. Tầm vóc của khu di tích liên tục được khẳng định qua các mốc lịch sử quan trọng: năm 1989 được xếp hạng Di tích cấp quốc gia, năm 2015 trở thành Di tích quốc gia đặc biệt và đến năm 2017, lễ hội đền Trần Thương chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ảnh: BTC