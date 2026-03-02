Lễ khai ấn tại Đền Trần năm 2026 diễn ra vào đêm 2/3, rạng sáng 3/3 (đêm 14, rạng 15 tháng Giêng).

Từ 5h sáng 3/3, Ban Tổ chức phát ấn cho người dân và du khách tại nhà Giải Vũ, nhà Trưng bày và đền Trùng Hoa.

Ngay từ sáng 2/3, đông đảo người dân, du khách đã đổ về khu vực đền dâng hương, chờ dự lễ.

Trước dự báo lượng du khách về dự lễ khai ấn năm nay tăng cao so với các năm trước, Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động tại lễ hội.

Công an tỉnh huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 vòng bảo vệ. Trong đó, 4 vòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực đền Trần với hàng chục chốt kiểm soát và nhiều tổ tuần tra, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, hoạt động của đại biểu, du khách và công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại vòng ngoài cùng (vòng 5), lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết từ xa, đồng thời bố trí các tổ tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến trọng điểm dẫn vào khu di tích.

Lực lượng công an liên tục tuần tra, kiểm soát tại khu vực đền Trần.

Hàng rào được thiết lập, sẵn sàng cho lễ khai ấn diễn ra vào đêm nay (2/3).

Lãnh đạo Công an phường Nam Định cho biết, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn lễ khai ấn năm 2026, đơn vị đã triển khai 100% quân số từ ngày 20/12 đến hết 30 tháng Giêng âm lịch tại khu vực Đền Trần và Đền Bảo Lộc.

Trước đó, ngày 1/3, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ tại các khu vực diễn ra lễ hội; đồng thời rà soát điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ.