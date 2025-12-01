MC Mạnh Khang dẫn chương trình "Hồn Việt".

Trong suốt 1 năm qua trên sóng VTV, Hồn Việt đã trở thành một không gian thử nghiệm đặc biệt cho âm nhạc dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại. Ở đó, những làn điệu truyền thống như Xẩm chợ, đồng dao, dân ca vùng miền, âm nhạc tín ngưỡng… không được trình diễn theo lối bảo tồn nguyên bản mà được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận, khai thác và sáng tạo bằng tư duy của thời đại hôm nay.

Năm qua, Hồn Việt ghi nhận nhiều cách làm mới đáng chú ý: Xẩm được đặt trong cấu trúc âm nhạc điện tử; Quan họ Bắc Ninh kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng và múa đương đại; Chầu văn, dân ca được đối thoại cùng âm thanh hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nghi lễ và cốt lõi văn hóa. Những thử nghiệm ấy cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ không đứng ngoài di sản mà bước vào di sản với sự hiểu biết, tôn trọng và khát vọng làm mới.

Nghệ sĩ Diệu Thảo.

Gala Hồn Việt 2025 chính là điểm hội tụ của hành trình ấy. Chương trình tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc nhất đã được trình diễn, thử nghiệm và khẳng định dấu ấn trong suốt 1 năm phát sóng Hồn Việt trên VTV. Mỗi tiết mục trong gala là một lát cắt tiêu biểu cho quá trình sáng tạo liên tục, nghiêm túc và đầy trăn trở của nghệ sĩ khi làm việc với chất liệu truyền thống.

Tổ chức tại Hồ Văn – Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không gian di sản mang tính biểu tượng, Gala Hồn Việt 2025 mở ra một sân khấu nơi âm nhạc dân tộc trở về đúng “môi trường sống” của mình: gần khán giả và đời sống. Tại đây, khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được xóa nhòa để những giai điệu quen mà lạ vang lên trong một bối cảnh mới, nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa.

Các nghệ sĩ tham gia Gala Hồn Việt 2025.

Các tiết mục như Mục hạ vô nhân, Này chị em ơi, Bắc Kim Thang, Chầu văn Huế kết hợp âm nhạc điện tử… Điểm chung là tất cả đều được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, với sự tham gia của các nhà sản xuất, biên đạo, nghệ sĩ biểu diễn thuộc nhiều thế hệ. Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ niềm hạnh phúc vì được trình diễn trong một chương trình giàu nghệ thuật như Gala Hồn Việt. Theo anh, chương trình không chỉ đại diện cho sự đa dạng vùng miền mà còn cho thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau với di sản.

Chương trình quy tụ NSND Diệu Hương, NSƯT Diệu Thảo cùng các nghệ sĩ trẻ như Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Quang Long, Hải Đăng, rapper Mezzo Phạm; nhạc sĩ Lưu Quang Minh cùng các ban nhạc, dàn nhạc và tập thể sáng tạo trong và ngoài VTV, Gala Hồn Việt 2025 tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa tầng - nơi kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp song hành cùng tư duy sáng tạo mới. Đặc biệt màn xuất hiện đặc biệt trên sóng VTV của NSƯT Quách Thu Phương tập hát quan họ với NSND Thuý Hường sẽ mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả.

NSƯT Quách Thu Phương hội ngộ NSND Thuý Hường.