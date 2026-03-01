Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trên cả nước. Theo đó, có 36 người ứng cử thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong danh sách này có NSND Trịnh Thúy Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

Trước đó, tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu đã thống nhất cao giới thiệu NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chia sẻ với PV VietNamNet về việc được giới thiệu ứng cử, NSND Thúy Mùi bày tỏ sự cảm kích và coi đây là niềm tự hào, vinh dự lớn lao. Bà cho biết, cùng với vinh dự là trách nhiệm trước cử tri, đội ngũ văn nghệ sĩ và sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

"Tôi không dám hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ xin đem hết khả năng để nói lên tiếng nói của cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ tại nghị trường Quốc hội; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và những trăn trở của giới sáng tạo nghệ thuật trong quá trình lao động nghề nghiệp", bà chia sẻ.

NSND Thúy Mùi.

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, nếu nhận được sự tín nhiệm, bà sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần xã hội, đồng thời tăng cường lắng nghe, đối thoại và kịp thời chuyển tải các kiến nghị từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.

NSND Trịnh Thúy Mùi sinh ngày 17/10/1962 tại Ninh Bình. Bà có sở trường đạo diễn sân khấu, biểu diễn chèo, ca trù, ngâm thơ, hát chầu văn, từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia và các chương trình về di sản văn hóa.

Trong quá trình công tác, NSND Trịnh Thúy Mùi được trao tặng Huân chương Lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Cúp Vàng Quốc gia năm 2013 cùng nhiều kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật, Văn hóa - Thể thao và du lịch, sân khấu. Bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2005, NSND năm 2015 và danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015, giành 7 Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 Huy chương Bạc quốc gia cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành.