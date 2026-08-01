NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Nguyệt Hằng gây bất ngờ ở sàn diễn thời trang
Tối 31/7, NSND Thúy Ngần, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên Hà Đan... hội ngộ trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Hàn Phượng, trong khuôn khổ Global Fashion Week All Stars 2026.
Ở tuổi ngoài 60, NSND Thúy Ngần tự tin diễn mở màn tuần lễ thời trang quy tụ nhiều nhà thiết kế trong nước và quốc tế.
NSƯT Nguyệt Hằng cho biết rất thích những thiết kế áo dài trong bộ sưu tập
Huyền sắc non cao: "Nó giống như bức tranh văn hóa bằng thời trang khi vẻ đẹp của núi rừng, bản làng, thiên nhiên và đời sống văn hóa các dân tộc vùng trung du, miền núi phía Bắc hiển hiện lên tà áo dài".
Là người dành nhiều thời gian sau nghỉ hưu để chụp phong cảnh miền sơn cước, NSƯT Chiều Xuân bày tỏ niềm hân hoan khi thấy mỗi thiết kế áo dài đều tái hiện những sắc màu của núi rừng, hoa văn dân tộc, nhịp sống bản làng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Trong khi đó, NSƯT Thuý Hà cảm phục đội ngũ nghệ nhân bởi toàn bộ sản phẩm được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật thủ công như thêu tay, đính kết, vẽ trên áo dài... Chính điều này đã góp phần tôn vinh nghề thủ công, gìn giữ tinh hoa áo dài và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu trình diễn thời trang. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi có nhiều năm đồng hành cùng nhà thiết kế Hàn Phượng trong các chương trình văn hóa và cộng đồng. Điều tôi trân trọng nhất là tình yêu bền bỉ chị dành cho tà áo dài Việt".
Diễn viên Mai Chi.
Diễn viên Bùi Thạc Phong.
Diễn viên Hà Đan.
Các nghệ sĩ trình diễn
Ảnh: BTC
Clip: Tình Lê
Diễn viên Chiều Xuân U60 số hưởng: Ngày Tết được chồng vào bếp nấu cỗ thịnh soạn “Nhờ tên Xuân nên tôi được bạn bè trêu là cứ Tết đến lại được cả nước nhắc tới. Cái tên nhắc nhớ tôi phải giữ năng lượng, lan tỏa điều tích cực đến mọi người xung quanh", Chiều Xuân chia sẻ.