“Nhờ tên Xuân nên tôi được bạn bè trêu là cứ Tết đến lại được cả nước nhắc tới. Cái tên nhắc nhớ tôi phải giữ năng lượng, lan tỏa điều tích cực đến mọi người xung quanh", Chiều Xuân chia sẻ.