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Ở tuổi ngoài 60, NSND Thúy Ngần tự tin diễn mở màn tuần lễ thời trang quy tụ nhiều nhà thiết kế trong nước và quốc tế.
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NSƯT Nguyệt Hằng cho biết rất thích những thiết kế áo dài trong bộ sưu tập Huyền sắc non cao: "Nó giống như bức tranh văn hóa bằng thời trang khi vẻ đẹp của núi rừng, bản làng, thiên nhiên và đời sống văn hóa các dân tộc vùng trung du, miền núi phía Bắc hiển hiện lên tà áo dài".
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 Là người dành nhiều thời gian sau nghỉ hưu để chụp phong cảnh miền sơn cước, NSƯT Chiều Xuân bày tỏ niềm hân hoan khi thấy mỗi thiết kế áo dài đều tái hiện những sắc màu của núi rừng, hoa văn dân tộc, nhịp sống bản làng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
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Trong khi đó, NSƯT Thuý Hà cảm phục đội ngũ nghệ nhân bởi toàn bộ sản phẩm được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật thủ công như thêu tay, đính kết, vẽ trên áo dài... Chính điều này đã góp phần tôn vinh nghề thủ công, gìn giữ tinh hoa áo dài và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
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NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu trình diễn thời trang. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi có nhiều năm đồng hành cùng nhà thiết kế Hàn Phượng trong các chương trình văn hóa và cộng đồng. Điều tôi trân trọng nhất là tình yêu bền bỉ chị dành cho tà áo dài Việt".
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Diễn viên Mai Chi.
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Diễn viên Bùi Thạc Phong.
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Diễn viên Hà Đan.

Các nghệ sĩ trình diễn

Ảnh: BTC
Clip: Tình Lê