Nhớ vị Tết xưa, được ông xã vào bếp nấu cỗ đầu năm

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Chiều Xuân kể có nhiều duyên nợ với mùa xuân ngay từ cái tên.

Nghệ sĩ vốn sinh ra vào buổi chiều mùng 5 Tết. Là một người lãng mạn nên bố chị đã lấy thời khắc đáng nhớ ấy đặt tên cho con gái.

NSƯT Chiều Xuân đẹp mặn mà ở tuổi U60.

Cái tên Chiều Xuân ấn tượng đến mức mỗi khi chị đi đến đâu, chỉ cần giới thiệu một lần là mọi người đã nhớ.

Nghệ sĩ tự thấy cái tên rất đúng với tính cách con người mình. Trong chị lúc nào cũng chất chứa một nỗi man mác, lãng đãng, đầy lòng trắc ẩn khi ngẫm chuyện nọ chuyện kia trong đời.

“Nhờ tên Xuân nên tôi được mọi người khen trẻ hơn tuổi. Cái tên nhắc nhớ tôi phải giữ năng lượng, lan tỏa điều tích cực đến mọi người xung quanh", Chiều Xuân chia sẻ.

Với chị, Tết là mùa đoàn viên, sum họp của mỗi gia đình. Nghệ sĩ quan niệm Tết phải bỏ lại tất cả sau lưng những tất bật, bề bộn thường nhật để dành trọn cho gia đình, con cháu.

Trước đây do bận rộn công việc, chị thuê giúp việc song từ lúc nghỉ hưu hầu như đều tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Vốn người Hà Nội gốc, Tết càng có ý nghĩa đặc biệt với Chiều Xuân.

Nghệ sĩ lên kế hoạch sắm sửa, chuẩn bị thực phẩm từ sớm để có thời gian thư thả, thay vì phải áp lực chạy đôn đáo ngày giáp Tết.

Theo năm tháng, Tết xưa và nay có ít nhiều sự đổi thay. Dẫu vậy Chiều Xuân quan niệm dù cuộc sống hiện đại như nào thì giá trị truyền thống vẫn cần được giữ gìn.

Nghệ sĩ thích nhất các ngày cận Tết, khi hương xuân len lỏi trong mọi ngóc ngách phố phường. Từ 23 Tết, chị và gia đình đón ông Táo, sau đó sắm sửa, chuẩn bị đủ hoa quả, mâm cúng cho ngày 30. Tết này chị cũng gặp gỡ khán giả cả nước trong bộ phim chiếu Tết mang tên Huyền tình Dạ Trạch.

Gia đình nghệ sĩ nấu các món không thể thiếu ngày Tết như: Thịt kho, canh măng miến, thịt đông, nem, nộm… Đầu bếp chính là ông xã chị - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vì anh có khiếu nấu ăn, còn Chiều Xuân chỉ đứng cạnh phụ bếp.

“Mỗi lần chồng vào bếp, cả nhà yên tâm sẽ có cỗ thịnh soạn, chỉ chờ để được thưởng thức thôi”, Chiều Xuân khoe. Gần đây, con gái lớn của chị mở cửa hàng bán thực phẩm Tết nên việc chuẩn bị được gói ghém hơn.

Đêm Giao thừa, gia đình Chiều Xuân tụ họp đầy đủ các thế hệ. Nhìn cảnh con cháu chơi đùa, nhảy nhót, tiếng cười nói rộn ràng khắp nhà… Nghệ sĩ dù đôi lúc thấm mệt lại thấy như được nạp thêm năng lượng.

Ra mùng là quãng thời gian nghỉ ngơi thực sự của Chiều Xuân. Cả nhà chị cùng đi chùa, thăm nhà mẹ, sau đó lên kế hoạch về quê chơi.

Chiều Xuân khoe luôn được ông xã vào bếp nấu nướng dịp Tết.

Vợ chồng chị có chung sở thích du lịch ở các tỉnh miền núi Tây Bắc để nhìn ngắm cảnh sắc và văn hóa của người đồng bào. Có năm, cả 2 “phượt” ở vùng núi Sơn Tây suốt 6 ngày.

“Tôi thích về miền quê chơi, lang thang qua các làng, ngắm hoa đào nở, nhìn mưa phùn bay, được giẫm lên con đường bùn, cảnh người ta co ro trong chiếc áo ấm…”, chị kể.

Chuyến đi dù ngắn hay dài ngày, Chiều Xuân thường mang theo máy ảnh. Ở mỗi vùng đất đi qua, chị tranh thủ thời gian rỗi ghi lại vài bức ảnh làm kỷ niệm.

Nghệ sĩ nói mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng giá nên không muốn bị trôi đi.

Đây là thú vui tao nhã, vừa là sự thử thách của Chiều Xuân. Chị học được sự kiên trì, chịu khó để có thể “săn” được bức ảnh đẹp, vừa là cơ hội vận động giúp thể chất, tinh thần tốt hơn.

Tôi ngưỡng mộ chồng nên luôn học hỏi, lắng nghe anh

Vài năm gần đây, Chiều Xuân đều đặn tham gia phim ảnh, đóng quảng cáo. Chị rong ruổi theo các đoàn để quay hình khắp trong Nam ngoài Bắc. Diễn viên vui vì tuổi này còn sức lao động và thử thách qua các vai diễn, dự án không lặp lại chính mình.

Tâm thế hoạt động của Chiều Xuân lúc này nhẹ nhàng, không vội vã. Chị xem đó là một lựa chọn, bởi nếu cứ lao vào thứ xô bồ quá mức, để mất đi sự thanh thản thì không nên.

Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân bên 2 con gái.

Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ thích được quây quần bên gia đình, chăm sóc các cháu. Chị chờ đợi con út - Hồng Khanh trưởng thành và mong các cháu khôn lớn từng ngày.

Diễn viên mừng vì dẫu bận rộn đến đâu, xung quanh chị luôn có điểm tựa từ tổ ấm nhỏ, đặc biệt là ông xã.

Trong mắt Chiều Xuân, chồng trong nghề và trong hôn nhân có nhiều sự khác biệt. Khi làm việc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là người quyết liệt, có tiêu chuẩn không thay đổi. Còn trong gia đình, anh lại rất nhẹ nhàng, tình cảm.

Chiều Xuân xuất phát điểm là người ngưỡng mộ chồng bởi vốn kiến thức và sự kiên định của anh. Do đó, chị luôn chọn cách lắng nghe, học hỏi từ người bạn đời.

Dẫu công việc bận rộn, cả hai luôn ý thức dành thời gian cho nhau. Khi ở cạnh, họ chia sẻ nhiều chuyện, từ con cái, 2 bên gia đình đến chuyện nhỏ nhặt trong đời sống... Điều Chiều Xuân trân quý nhất ở ông xã là lúc nào cũng nhường nhịn, lo lắng cho vợ con.

Chung sống nhiều năm, vợ chồng không tránh khỏi "bát đũa xô nhau" nhưng mọi thứ dễ thở hơn khi cả 2 biết cương nhu đúng lúc.

Họ luôn tự ý thức nhắc nhở bản thân về giá trị người bạn đời. Nghệ sĩ không muốn vì vài xung đột, cám dỗ làm tầm thường hóa hôn nhân. Chị cho rằng một khi thấu hiểu, tôn trọng mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết.

Hôn nhân của vợ chồng Chiều Xuân bền vững nhờ có những thỏa thuận ngầm với "văn bản không thành lời".

“Vợ chồng tôi không bao giờ nói chuyện gìn giữ hôn nhân thế nào, ý thức trách nhiệm ra sao, tất cả đều là thỏa thuận ngầm với văn bản không thành lời”, Chiều Xuân kể.

Niềm vui tinh thần lớn nhất bây giờ của Chiều Xuân là được tự tay chăm các cháu ngoại. Mỗi lần đi xa, chị chỉ mong về nhà thật nhanh để được gặp và chơi với chúng.

Nhiều lúc Chiều Xuân chạnh lòng, ứa nước mắt vì sợ đi nhiều, các cháu quên bà ngoại. Nghệ sĩ hay được bạn bè trêu là "bà ngoại bỉm sữa" vì luôn tất bật với cháu.

"Các cháu thích chơi với bà, được tôi đưa đi dạo, ăn uống. Có lần sang chơi, tôi bảo cháu ngoại là chuẩn bị đi làm xa. Cháu nói: 'Sao bà đi nhiều thế mà chơi với cháu ít vậy?'. Vì câu nói đó, tôi luôn cố gắng thời gian quay về nhà để được gần chúng", diễn viên kể.

NSƯT Chiều Xuân được ông xã Hồng Quân đệm đàn hát "Chiếc lá đầu tiên"

