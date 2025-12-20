U60 vẫn 'đắt show', bật khóc vì áp lực

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Chiều Xuân kể 2 năm qua là quãng thời gian bận rộn của chị. Ngoài phim truyền hình và sân khấu, nghệ sĩ liên tiếp góp mặt vào các dự án điện ảnh như: Lật mặt 8, Làm giàu với ma, Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn…

Chị vui vì ở tuổi nghỉ hưu vẫn “đắt show”, được đi khắp nơi làm việc. Tiếp xúc với ê-kíp trẻ, nghệ sĩ thấy mình tươi mới, hòa nhịp với thời đại.

NSƯT Chiều Xuân.

Các vai diễn của Chiều Xuân hầu hết là vai phụ, vai cameo (khách mời) song chị thấy vui vì nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ đoàn phim.

Nhiều đạo diễn gọi Chiều Xuân, nài nỉ: “Vai diễn ngắn thôi nhưng bắt buộc phải cô đóng, không thể là ai khác”. Chính điều đó khiến chị cảm giác được trân trọng, đồng ý ngay mà không quan tâm chuyện thù lao.

Ngày cuối năm, nghệ sĩ tất bật với lịch trình công việc, 3 dự án phim ảnh chồng chéo lên nhau khiến chị đôi lúc đuối sức.

Chiều Xuân kể chỉ cách đây 1 tháng, nhìn núi công việc trên bàn, chị rơi nước mắt trong vô thức. Nghệ sĩ tự hỏi sao tuổi này lại còn chịu áp lực nặng nề đến thế.

“Tôi bước ra đường giữa trưa, lang thang 1 mình dưới trời nắng, sau đó ngồi bệt xuống vỉa hè. Chính giây phút ấy trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: Ô! Hóa ra tuổi này còn được làm nhiều việc nên biết hạnh phúc hơn là tự trách”, chị kể.

Nghệ sĩ muốn thử thách bản thân với điều mới, thay vì quẩn quanh với vòng tròn lặp lại.

Đóng phim gần 40 năm, Chiều Xuân nhận quá nhiều thứ từ nghề nên giờ muốn gắn bó để “trả ơn”. Công việc diễn xuất vốn không giàu, chị vun vén đủ để sống thoải mái, bớt áp lực cơm áo, gạo tiền.

Nghệ sĩ xem diễn xuất lúc này là một lựa chọn hơn là ép buộc, bởi nếu cứ lao vào danh tiếng hay tiền bạc, để mất đi sự thanh thản thì không nên.

Vì bận rộn, Chiều Xuân đôi khi phải bỏ đi thú vui cá nhân. Chị ít đi mua sắm, những buổi cà phê, hẹn hò cùng người quen thưa dần… Một số bạn bè đôi lúc trách chị vì rủ rê mãi không thấy hồi âm.

Nghệ sĩ tỏ ra áy náy, gửi lời xin lỗi vì vài lần lỡ hẹn. Song chị quan niệm tất cả sự việc đều phải đánh đổi, không thể vẹn tròn. Lúc này, chị ưu tiên thời gian cho nghề nghiệp, khoảng thời gian quý giá ít ỏi bên chồng và con cháu.

Chiều Xuân có quy tắc dù bận rộn đến mấy, chị vẫn dành thời gian cố định mỗi ngày tập luyện. Chị thường xuyên tập thể dục, duy trì các bộ môn như yoga, dance, khí công…

Vẻ tươi trẻ, năng lượng của Chiều Xuân ở tuổi U60.

Chị thích ăn nhiều hoa quả, rau xanh, ngủ nghỉ điều độ để cân bằng sức khỏe. Đôi lúc Chiều Xuân tự động viên bản thân "không bao giờ là muộn", mong ở tuổi xế chiều vẫn trẻ như tên gọi của mình.

“Trộm vía từ nhỏ đến lớn sức bền tôi khá tốt, nhờ thế có thể giải quyết được nhiều vấn đề cuộc sống. Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, nếu muốn làm việc tốt, cần phải có sự tích lũy cả về thể chất lẫn tinh thần”, chị bày tỏ.

Ngưỡng mộ chồng, bận rộn vẫn giữ sự lãng mạn

Chiều Xuân lên xe hoa năm 20 tuổi, khi là sinh viên năm 2 khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Gần 40 năm trôi qua, chị và ông xã - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn êm đềm, hạnh phúc dù đôi lúc "chật vật, khó khăn".

NSƯT Chiều Xuân và ông xã - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân gắn bó gần 40 năm, là cặp đôi gương mẫu của giới nghệ thuật.

Hôn nhân thời trẻ đòi hỏi sự lãng mạn, tuổi xế chiều chỉ mong bình yên. Với Chiều Xuân, điều này tưởng dễ lại không dễ, đòi hỏi các cặp vợ chồng biết trân trọng, bỏ thời gian, tâm sức vun vén.

“Tới tuổi này ai cũng mong hôn nhân bình yên, dẫu vậy không phải cứ kêu gào lên sẽ được. Tất cả đều đến từ trách nhiệm của cá nhân mỗi người chồng - vợ trong gia đình”, chị nói.

Đôi lúc công việc căng thẳng, Chiều Xuân chọn cách chia sẻ, thậm chí “than thở” với ông xã.

Vốn kiệm lời, chồng dành sự quan tâm cho chị theo cách rất riêng. Anh thường vào bếp nấu các món ăn ngon để tẩm bổ bà xã. Với Chiều Xuân, những hành động dù nhỏ bé nhưng là động lực để chị có thêm năng lượng tiếp tục công việc.

Trong mắt chị, ông xã quyết liệt, nghiêm khắc trong công việc còn hôn nhân lại là người lành. Anh luôn vì gia đình, đặt vợ con lên ưu tiên hàng đầu.

Nhạc sĩ Hồng Quân hiện là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Công việc của anh bận rộn với các chuyến công tác, vắng nhà nhiều ngày.

Trong khi đó, Chiều Xuân tất bật di chuyển khắp nơi để làm phim, đóng kịch. Nữ nghệ sĩ đùa cả gia đình “đua nhau” về độ bận rộn vì chẳng ai kém cạnh ai.

Hai vợ chồng thống nhất dù bận vẫn phải dành thời gian mỗi cuối tuần cho nhau. Niềm vui của họ đến từ điều giản dị, như rót cho nhau 1 ly rượu vang, thưởng thức cốc bia mát lạnh mùa hè, hay thậm chí là đưa nhau về quê trải nghiệm cuộc sống nông dân trong vài ba ngày.

Dù bận rộn, vợ chồng Chiều Xuân vẫn bảo nhau giữ lửa hôn nhân.

“Xuất phát điểm tôi là người ngưỡng mộ chồng. Tôi hay nói đùa ông xã luôn đúng với từng lựa chọn và quyết định với công việc lẫn cuộc sống. Trong gia đình cần 1 người cầm cương để có thể quán xuyến, giải quyết mọi việc”, Chiều Xuân kể.

Gần 40 năm gắn bó, “của để dành” với vợ chồng Chiều Xuân là 2 cô con gái Hồng Mi và Hồng Khanh. Hồng Mi đã lập gia đình và có hai con, còn con gái út học âm nhạc, tiếp nối con đường nghệ thuật từ bố mẹ.

Gần đây, Hồng Khanh lần đầu lấn sân điện ảnh với vai diễn trong Thế hệ kỳ tích, đóng cùng mẹ Chiều Xuân. Nữ nghệ sĩ đánh giá con gái có chỗ làm tốt, có chỗ còn vụng về song cho thấy triển vọng với phim ảnh.

Chị nhận định, Hồng Khanh thiếu độ chuyên nghiệp, kinh nghiệm diễn xuất nhưng đổi lại có độ trong trẻo, hồn nhiên lứa tuổi của con.

Gia đình 3 thế hệ của NSƯT Chiều Xuân.

Chiều Xuân đặt nhiều kỳ vọng vào con gái song không vì thế tạo áp lực cho con. Chị ý thức con đường Hồng Khanh đang đi không dễ dàng nên mỗi ngày động viên, làm điểm tựa cho con thêm vững vàng.

Gần bước sang con dốc bên kia cuộc đời, Chiều Xuân cảm nhận tuổi tác, thời gian như níu chân mình.

“Tôi năm nay gần 60 tuổi, có 3 cháu ngoại. Bước vào tuổi này, nhiều thứ vỡ lẽ, mới mẻ hơn, từ việc quan sát, cảm nhận và nhìn cuộc đời bằng con mắt người già đều có cái thú vị riêng”, chị kể.

Một ngày không đi diễn, nghệ sĩ tự tạo cảm giác bận rộn. Chị dọn dẹp nhà cửa, dành thời gian chăm chút khu vườn nhỏ - nơi chị trồng cây, nuôi cá và là khoảng không gian mơ ước để cả gia đình 3 thế hệ sum họp dịp lễ Tết hay rảnh rỗi.

NSƯT Chiều Xuân tập luyện giữ dáng

