Giọng ca trầm độc đáo của làng nhạc Việt

Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) và từng có thời gian tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Ông được xem là một trong số ít ca sĩ sở hữu chất giọng trầm độc đáo, thể hiện thành công nhiều thể loại, từ nhạc cách mạng, dân ca, đến opera và nhạc trữ tình.

Dù bệnh nặng, dịp A80 vừa qua, NSND Trần Hiếu vẫn vào phòng thu, thu những ca khúc cách mạng yêu thích.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi ông như Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính, Lãnh tụ ca… đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, ông còn là người thầy lớn, đào tạo nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

Những lận đận tuổi già

Thành danh sớm, cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật, nhưng cuộc sống riêng của Trần Hiếu lại nhiều lận đận. Sau biến cố hôn nhân, ông tái hôn với bà Minh Ngà - người vợ kém 18 tuổi, hiện là chỗ dựa lớn nhất trong những ngày ông đau yếu.

Tháng 9/2025, Trần Hiếu nhập viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn xương, biến chứng thành ổ áp xe ở xương hàm. Sau phẫu thuật, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận. Có những lúc ông rơi vào cơn nguy kịch, chỉ ăn được cháo loãng, trí nhớ suy giảm, phải có vợ và hộ lý túc trực.

Dẫu vậy, tình yêu âm nhạc trong ông chưa bao giờ nguội tắt. Ngày 1/10 vừa qua, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, khi bệnh viện tổ chức chương trình giao lưu, ông vẫn cất giọng hát ca khúc Mẹ tôi của em trai Trần Tiến, trong sự xúc động của nhiều người.

Một thời gian dài, hai vợ chồng ông sống trong căn nhà nhỏ TPHCM - cũng là căn nhà cũ của bà Minh Ngà. Dạo gần đây cả hai chuyển ra Hà Nội để tiện chữa bệnh. Hiện ông và vợ đang ở nhờ nhà người thân của bà Ngà. Để tiện chăm sóc khi ông nhập viện, bà tính thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, vừa để ở, vừa tiện đường đi lại.

NSND Trần Hiếu và bà Minh Ngà.

Khi phóng viên hỏi, cứ ở nhờ và ở thuê, nhờ may NSND Trần Hiếu 100 tuổi thì tính sao? Bà Ngà im lặng... thở dài!

"Ông gọi tôi là bà tiên, là cứu tinh của đời mình. Tôi biết sức khỏe ông ngày càng yếu, trí nhớ cũng giảm nhưng ông vẫn thích ca hát, hễ có dịp lại cất tiếng. Hôm trước ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương, dù vừa mổ xong, ông vẫn hào hứng lên sân khấu hát. Hôm nay vừa ra viện, dù rất mệt, ông vẫn ngồi xuống chơi đàn và bảo tôi hát cho ông nghe. Giờ ông yếu, có lúc nhớ lúc quên nốt nhạc nhưng thấy ông còn mê hát, tôi cũng cất giọng để ông vui. Ông ấy giờ chỉ sống bằng bỉm, sữa và nghe hát", bà Minh Ngà chia sẻ.

Cuộc sống của NSND Trần Hiếu những năm cuối đời gợi nhiều suy ngẫm. Một nghệ sĩ tài hoa, bậc thầy của nhiều thế hệ ca sĩ, được nhân dân yêu mến, được phong tặng danh hiệu cao quý nhưng khi về già lại không có một mái ấm ổn định.

Dẫu vậy, bên ông vẫn luôn có tình yêu của người vợ tận tụy, cùng sự quan tâm của bạn bè, học trò và khán giả. Đó có lẽ chính là nguồn động viên lớn nhất để ông tiếp tục chống chọi bệnh tật, giữ ngọn lửa nghệ sĩ đến những ngày cuối cùng.

NSND Trần Hiếu hát tại bệnh viện