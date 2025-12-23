Sự kiện kết hợp triển lãm và fashion show, tái hiện hành trình từ năm 1995 đến 2025, nơi các giá trị văn hóa và di sản truyền thống qua các dấu ấn sáng tạo.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của dàn NSND, NSƯT và siêu mẫu đình đám gồm NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Hiền Mai, hoa hậu Hà Kiều Anh...

Chương trình được dàn dựng thành 3 màn trình diễn, tương ứng với 3 lát cắt tiêu biểu trong hành trình sáng tạo. Mở màn là BST Lãnh Mỹ A - Huê khôi xứ Nam Kỳ với 30 thiết kế dành cho cả nam và nữ, được thực hiện trên chất liệu Lãnh Mỹ A đen chủ đạo.

Các nghệ sĩ trình diễn.

NSND Trịnh Kim Chi xuất hiện ở vai trò vedette ở bộ sưu tập mở màn. Tiếp nối là bộ sưu tập thực hiện trên chất liệu mặc nưa, khai thác phom dáng lấy cảm hứng từ áo bà ba và áo dài, tái hiện vẻ đẹp phụ nữ Việt dưới góc nhìn tinh tế và hiện đại.

Khép lại chương trình là BST Hoa khổng tước với 30 thiết kế áo dài xuất hiện với bảng màu rực rỡ như lời chào đón năm mới, lan tỏa tinh thần tươi mới và phồn thịnh. Các thiết kế được thực hiện trên nền lụa Việt Nam, kết hợp áo choàng voan đũi tơ tằm với họa tiết hoa và chim công được xử lý bằng kỹ thuật thêu, vẽ, cắt và đính hoàn toàn thủ công.

Các nghệ sĩ trình diễn BST Hoa khổng tước .

Hình tượng chim công khổng tước mang ý nghĩa biểu trưng cho vẻ đẹp quyến rũ, huyền bí, thịnh vượng, đồng thời thể hiện khát vọng làm mới áo dài Việt trong dòng chảy thời trang hiện đại. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo đảm nhiệm vai trò kết màn của BST.

Trong sự nghiệp, Võ Việt Chung 5 lần nhận giải Mai Vàng Nhà thiết kế xuất sắc, đồng thời là tác giả chiếc áo dài Hội Trùng Dương dài hơn 100m, xác lập Kỷ lục Guinness nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các nghệ sĩ trình diễn BST "Hoa khổng tước":

Ảnh: BTC, video: HM