NSND Trịnh Kim Chi. Ảnh: FBNV

Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, NSND Trịnh Kim Chi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Sau 2 ngày làm việc (8 - 9/6), Đại hội đã hoàn tất các nội dung quan trọng và chính thức thông qua nghị quyết của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt Ban chấp hành mới gồm 11 nghệ sĩ.

NSND Trịnh Kim Chi được Ban Chấp hành trực tiếp bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với tổng số phiếu đạt 144/148 phiếu. Chị cũng là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội.

Hai Phó Chủ tịch không chuyên trách của Hội là đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu còn NSƯT Võ Thanh Liêm được phân công phụ trách Ban Kiểm tra.

Nhiệm kỳ trước, NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM để lại dấu ấn ở nhiều hoạt động chăm lo đời sống nghệ sĩ, kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động nghề nghiệp và duy trì các chương trình ái hữu trong bối cảnh sân khấu trải qua nhiều biến động sau đại dịch Covid-19.

Cá nhân Trịnh Kim Chi còn có quỹ riêng Chăm lo nghệ sĩ nhằm giúp đỡ kịp thời các trường hợp khẩn cấp cũng như duy trì hoạt động thiện nguyện các dịp lễ, Tết.

Mi Lê