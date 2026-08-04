Sáng 4/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X chủ đề Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến nhiệm kỳ 2026 diễn ra với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước và hơn 200 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X bầu ra Ban Chấp hành gồm 20 người và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X.

Theo đó, NSND Thuý Mùi tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X. 3 Phó Chủ tịch gồm: NSND Nguyễn Đăng Chương, NSND Hồng Lựu, NSND Trịnh Kim Chi.

Các uỷ viên Ban chấp hành bao gồm: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Nguyễn Công Bẩy, NSND Trung Hiếu…

20 người trong Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khoá X.

Phát biểu bế mạc, NSND Trịnh Thuý Mùi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng sáng tạo, chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo NSND Trịnh Thuý Mùi, để phát triển sự nghiệp sân khấu, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ X (2026 - 2031) sẽ cùng với các nghệ sĩ sân khấu tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

NSND Trịnh Thuý Mùi.

Hội cũng chú trọng xây dựng hệ thống lý luận nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả. Đồng thời, hội cũng sẽ kiến nghị tham mưu với các cơ quan chức năng có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá nghệ thuật sân khấu. Tôn vinh các nghệ sĩ, có công phát triển nghệ thuật sân khấu, đồng thời chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ.

NSND Trịnh Thuý Mùi nhấn mạnh, với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến, giới nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ quyết tâm sáng tạo xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Các nghệ sĩ trình diễn áo dài chào mừng Đại hội.

Ảnh: Hoà Nguyễn