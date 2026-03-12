Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tên NSND Trịnh Thúy Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Bà là nữ nghệ sĩ duy nhất thuộc khối Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

NSND Thúy Mùi tham gia ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình cùng nhiều xã thuộc khu vực biên giới, nông thôn của tỉnh. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi đời sống tinh thần của người dân gắn chặt với các loại hình nghệ thuật dân gian như cải lương, đờn ca tài tử. Nghệ sĩ đã dành hơn 10 ngày trực tiếp tiếp xúc cử tri tại địa bàn.

Chia sẻ với PV VietNamNet về hành trình tiếp xúc cử tri, NSND Thúy Mùi vinh dự khi được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử tại một địa bàn đặc biệt - khu vực biên giới của Đồng Tháp. Theo nữ nghệ sĩ, những chuyến đi thực tế giúp bà hiểu rõ hơn đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa - nơi nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế chủ yếu.

NSND Thúy Mùi.

Những câu chuyện của cử tri khiến bà xúc động. Người nông dân nơi đây cần cù lao động một nắng hai sương nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro như chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá nông sản thường xuyên bấp bênh. Bài toán "được mùa rớt giá" vẫn là nỗi lo thường trực.

Theo bà, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở những địa bàn như Đồng Tháp cần có các chính sách thiết thực hơn nhằm hỗ trợ người làm nông nghiệp, đặc biệt là cơ chế giảm rủi ro khi thị trường nông sản biến động.

"Muốn có chính sách sát với đời sống phải đi sâu vào thực tế”, bà nói. Với nền tảng đào tạo luật và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nếu có cơ hội tham gia Quốc hội, bà mong muốn đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Một trong những kỷ niệm khiến NSND Trịnh Thúy Mùi nhớ nhất trong chuyến đi là chuyến thăm xã Tân Long - một vùng cù lao của Đồng Tháp. Để vào xã, đoàn công tác phải đi phà qua sông.

Theo bà, nơi đây có đất đai trù phú nhưng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở sản xuất mà còn ở điều kiện giao thông và giao thương còn hạn chế, khiến nông sản làm ra khó tiếp cận thị trường.

Những câu chuyện như vậy khiến bà trăn trở và rơi lệ khi kể lại với phóng viên. Theo nữ nghệ sĩ, nhiều vùng nông thôn, vùng biên cần được quan tâm hơn về hạ tầng giao thông và logistics để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Trước khi tham gia ứng cử, NSND Trịnh Thúy Mùi cho rằng vai trò của mình nếu trở thành đại biểu Quốc hội sẽ chủ yếu gắn với văn hóa - nghệ thuật, lĩnh vực đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tiếp xúc cử tri, bà nhận ra rằng đời sống vật chất của người dân vẫn là nền tảng. Theo bà, nếu đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân khó có điều kiện quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần. Chính vì vậy, những chính sách phát triển văn hóa cũng cần gắn chặt với cải thiện điều kiện sống của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà cho biết sẽ dành nhiều tâm huyết cho các vấn đề liên quan đến đời sống nông dân, đồng thời tiếp tục đóng góp tiếng nói cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Với tư cách người đại diện cho giới văn nghệ sĩ, NSND Trịnh Thúy Mùi cho rằng một trong những vấn đề quan trọng cần được quan tâm tại nghị trường là hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động văn học nghệ thuật.

Theo bà, hiện nay nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực này vẫn còn mang tính khái quát, chưa thực sự khuyến khích nghệ sĩ dồn toàn tâm cho sáng tạo. Cơ chế đãi ngộ cũng chưa phân định rõ giữa những nghệ sĩ có tài năng, cống hiến nổi bật với những người làm nghề ở mức trung bình.

Riêng với sân khấu - lĩnh vực bà gắn bó cả sự nghiệp, cần có cơ chế đầu tư và quản lý phù hợp để những tác phẩm có giá trị nghệ thuật thực sự được sống với công chúng, thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm được dựng theo kế hoạch.

Nữ nghệ sĩ cho rằng các lĩnh vực tưởng chừng khác nhau như văn hóa nghệ thuật và đời sống dân sinh thực ra có mối liên hệ chặt chẽ. Những trải nghiệm thực tế từ đời sống người dân có thể trở thành chất liệu cho sáng tạo nghệ thuật, đồng thời giúp tiếng nói của nghệ sĩ khi tham gia góp ý chính sách trở nên thực chất và gần gũi hơn.

Sinh năm 1962 tại Ninh Bình, NSND Thuý Mùi từng là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 1981, sau đó trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thúy Mùi có thế mạnh trong đạo diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, chầu văn, ngâm thơ và từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật quy mô quốc gia.

Bà giành 7 huy chương Vàng tại các Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 huy chương Bạc quốc gia và được phong tặng danh hiệu NSND năm 2015. Bà cũng được trao Huân chương Lao động hạng II cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và nhiều địa phương. Hiện bà giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.