NSND Trung Anh ở "Khế ước bán dâu" ra rạp từ 12/9.

Không sợ khán giả thấy mình ác trên phim

- Khán giả tò mò về vai diễn mới của NSND Trung Anh trong phim kinh dị "Khế ước bán dâu" vì khác hoàn toàn những nhân vật hiền lành khắc khổ trước đây anh đảm nhiệm. Khi nhận vai này anh có thấy áp lực?

Khi nhận vai này tôi có khá nhiều áp lực, đầu tiên đó là dòng phim tôi chưa làm bao giờ. Nó như là thách thức, là câu đố khiến mình muốn giải bằng được. Điều đó gây áp lực nhưng cũng mang tới sự thú vị khiến tôi háo hức nhận lời.

- Anh có đắn đo nhiều trước khi nhận vai diễn này?

Tôi đắn đo bởi chưa từng đóng phim kinh dị nên phải tìm hiểu kỹ. Khi đọc kịch bản của Kim Quy tôi thấy khá ổn. Nhân vật không phải là vai chính nhưng một lần nữa thể hiện trái với những gì tôi hay đóng trong dòng phim truyền hình. Đây thực sự là một thách thức bởi tôi vẫn bị coi là có gương mặt hiền lành, khắc khổ.

Nhân vật tôi đảm nhiệm trong Khế ước bán dâu xuất thân nghèo túng nhưng cuối cùng trở thành một kẻ mất nhân tính vì tham lam. Tôi không có mưu cầu thể hiện một vai ác mà chỉ muốn thể hiện tâm lý nhân vật theo từng giai đoạn trên phim. Tất cả những áp lực đó trở thành thách thức với diễn viên. Diễn viên nào cũng thích đóng dạng vai mới lạ nhưng làm được hay không phải để khán giả nhận xét.

- Anh nói vai ông Tri rất khác với các vai mình đảm nhiệm, có nghĩa anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị khán giả ghét thay vì yêu mến như trong các phim trước?

Nếu có phản ứng ấy tôi coi đó là dấu hiệu tích cực. Tôi không sợ khán giả thấy mình ác trên phim bởi thực tế nhân vật tôi đóng mất nhân tính thật và vì lòng tham mờ mắt. Chỉ sợ khán giả xem phim mà không ghét.

NSND Trung Anh ngoài đời với gương mặt hiền đối lập trên phim.

- Anh nói quá trình đóng "Khế ước bán dâu" luôn tỏ ra lạnh lùng với các diễn viên trẻ để tập trung cho vai diễn. Trên phim trường anh chưa thể giải thích ngay với họ, NSND Trung Anh có sợ bị hiểu lầm mình mắc bệnh ngôi sao?

Cũng không hẳn là tôi lạnh lùng, chỉ là ít tiếp xúc với các bạn ấy. Trong phim các bạn rất trẻ, hai bạn nam đóng vai con trai tôi (Hữu Vi và Lãnh Thanh - PV) đều là diễn viên có tên tuổi và chúng tôi đã biết nhau rồi nên cư xử bình thường. Còn 3 bạn nữ đóng con dâu tôi rất trẻ, trong đó có 2 bạn từng làm phim với tôi từ lâu.

Khi gặp tôi chỉ chào hỏi bình thường để ngoài đời các bạn có ác cảm với nhân vật tôi đóng mà vào vai tốt hơn. Tôi cũng không muốn duy trì mối quan hệ quá thân thiết với các bạn ấy để vào vai cho tốt. Điều này đúng là tôi cũng chưa bao giờ giải thích với các bạn ấy cả.

Trấn Thành là một trong những người có công đưa khán giả đến rạp

- Sau phim "Không thời gian" thấy anh vắng bóng trên phim truyền hình và im tiếng trên trang cá nhân, có phải vì thời gian qua NSND Trung Anh dành phần lớn thời gian cho phim "Khế ước bán dâu" và việc giảng dạy ở Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh?

Khi nhận giảng dạy trong trường, tôi nghĩ đó là công việc chính của mình mặc dù không đem lại thu nhập. Tôi yêu việc đó nên tập trung, nhất là năm vừa rồi các sinh viên của tôi thi tốt nghiệp. Tôi muốn đã làm gì thì hết mình. Phim tôi đóng không nhiều nhưng vẫn tham gia và hiện đang quay một phim chính luận cho VTV.

- Gần đây phim Việt luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả với doanh thu hàng trăm tỷ. Đây đang được coi là thời điểm vàng của điện ảnh Việt. Anh có tiếc khi mình từng tham gia nhiều phim chiến tranh tốt nhưng không được đón nhận như "Mưa đỏ"?

Mưa đỏ là phim cách mạng và ra đúng thời điểm. Tôi bất ngờ khi Mưa đỏ là phim cách mạng mà lại hot như thế! Từ năm 1985 tôi đã tham gia gần chục phim về chiến tranh nhưng tất cả cứ mất hút đi đâu. Ngày xưa quay 6 tháng 1 phim nhưng ra rạp không có người xem và chẳng đọng lại gì dù đã đổ bao công sức vào.

Đặng Thái Huyền là đạo diễn nữ đã thành công và chắc chắn vất vả với bộ phim đó nhiều năm trời. Có thể Mưa đỏ là điểm sáng cho dòng phim cách mạng ngoài Bắc bởi ngoài này đâu có sản xuất nhiều phim.

Những năm gần đây phim Việt bắt đầu được đón nhận, nhất là các bạn làm phim phía Nam. Họ rất quan tâm tới thị hiếu của khán giả, đáp ứng được món ăn khán giả đang thiếu và cần, thu hút lượng lớn người xem. Tôi không nói cụ thể về phim nhưng tôi nghĩ Trấn Thành là một trong những người có công khi đưa khán giả đến rạp.

Về hưu, NSND Trung Anh bận rộn với việc giảng dạy tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh.

- NSND Trung Anh chủ yếu đóng phim Bắc vậy nếu có lời mời tham gia một bộ phim hoành tráng đúng dạng vai và chủ đề mình yêu thích anh có sẵn sàng nhận lời?

Các bạn phía Nam năm nào cũng mời tôi tham gia vài phim nhưng tôi đều từ chối vì ngại. Có phim họ gửi lịch cho tôi quay 7 ngày trong đó mà tôi phải bay ra bay vào 3 lần, chưa kể ngày quay tôi đã mất 6 ngày đi đi về về. Đó là trở ngại với bản thân tôi, cứ có gì quá phiền phức thì bỏ qua. Phim nào các bạn ấy quay ngoài này tôi sẵn sàng. Tuy nhiên có phim ký hợp đồng rồi nhưng vì họ lùi lịch rơi đúng thời điểm sinh viên của tôi thi nên đành bỏ.

- Bận rộn với công việc, anh dành thời gian cho gia đình ra sao? Nghe nói con trai lớn của anh đã về Việt Nam làm việc sau thời gian đi du học ở châu Âu?

Bạn lớn đã về Việt Nam đi làm còn bạn nhỏ thì ở lại Mỹ học thêm 5 năm nữa. Muốn xin ở các công ty lớn của nước ngoài cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm nên bạn lớn nhà tôi đang đi làm tạm ở một công ty để lấy kinh nghiệm. Vì bạn ấy tốt nghiệp đúng lúc dịch Covid bùng phát nên quyết định về Việt Nam luôn. Còn bạn bé tốt nghiệp ĐH Hóa sinh năm ngoái và tiếp tục tiếp 5 năm học Tiến sĩ. Nếu tốt nghiệp xong mà bạn ấy xin được việc làm tốt thì có thể ở lại, cái đó thì tùy con.

- Anh chị có ý định sẽ sang nước ngoài nếu con gái xin được việc làm và có ý định định cư bên đó?

Không! Chúng tôi luôn xác định sang chơi thì có thể nhưng chỉ sống ở Việt Nam.

NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu":