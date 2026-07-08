Rạng sáng 8/7 (giờ Việt Nam), Argentina bước vào trận vòng 1/8 gặp Ai Cập với tư cách đương kim vô địch nhưng sớm rơi vào thế khó khi Ai Cập vươn lên dẫn 2-0 nhờ công của Yasser Ibrahim và Mostafa Zico, trong khi Messi còn sút hỏng quả phạt đền ở hiệp 1. Không ai nghĩ Argentina có thể xoay chuyển tình thế cho đến khi Cristian Romero, rồi chính Messi và Enzo Fernández lần lượt lập công chỉ trong 11 phút cuối trận, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Ngay khi trận đấu khép lại, giới nghệ sĩ Việt "dậy sóng". MC Diệp Chi gần như không tin vào những gì vừa chứng kiến, cho rằng đây là điều tưởng như không thể nhưng đã xảy ra. Nữ MC gọi đây là "13 phút điên rồ" mà ngay cả người lạc quan nhất cũng không dám mơ tới, đồng thời nhấn mạnh Messi vừa trở thành cầu thủ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Hoàng Bách khẳng định đây là trận đấu mà Ai Cập chơi tốt trong phần lớn thời gian, ngược lại, Argentina bị bắt bài và tương đối bế tắc, kể cả Messi cũng chơi thiếu năng lượng, cộng vào đó là sự mong manh trong phòng thủ. Tuy nhiên, đẳng cấp của thiên tài Messi đã lên tiếng đúng lúc.

''HLV và các cầu thủ của Ai Cập có quyền tiếc nuối nhưng theo tôi đây lại thêm 1 trận đấu cảm xúc đến tận cùng nữa của Argentina và chiến thắng thực sự đã đến với đội đẳng cấp hơn chứ không có sự ưu ái nào của trọng tài. Ở khía cạnh khác, Argentina dù đi tiếp nhưng đang tỏ rõ sự mong manh và quá phụ thuộc vào Messi. Có lẽ chỉ có may mắn mới có thể giúp họ bảo vệ thành công chức vô địch mùa này'' - anh nói.

Ca sĩ Trương Bảo Như dành tình cảm đặc biệt cho Messi, bày tỏ sự yêu mến dành cho ngôi sao người Argentina, đồng thời không giấu được sự phấn khích trước màn ngược dòng đầy chấn động của đội bóng này.

Trương Bảo Như thể hiện sự yêu mến Messi:

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ghi nhận lối chơi phòng ngự - phản công sắc bén, hiệu quả của Ai Cập nhưng cho rằng may mắn vẫn nghiêng về Argentina khi đội bóng này còn có Messi trong đội hình.

Ca sĩ Quốc Thiên tin tưởng tuyệt đối, nhắn gửi Messi và đội tuyển Argentina phải tiến vào đến trận chung kết. Trong khi đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn viết những dòng đầy chất thơ về Argentina, về niềm tin vào sứ mệnh của mình ngay ở những thời khắc gian nan nhất.

MC Thành Trung phân tích chi tiết pha bóng ấn định chiến thắng, khi Messi ra hiệu đồng đội không chuyền cho mình mà đưa bóng lên phía trên - dẫn đến bàn thắng thứ 3. Anh cho rằng đó chính là phẩm chất còn đáng quý hơn cả tài năng của siêu sao người Argentina, đồng thời thừa nhận từng không có thiện cảm với Messi nhưng nay thấy may mắn khi được chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu mà cầu thủ này tạo ra trên sân cỏ.

NSND Trung Anh bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của người hâm mộ khi "đau tim" theo dõi lối chơi giàu cảm xúc của Messi. "Messi ơi, cậu chơi kiểu này người hâm mộ không đủ thể lực để xem tiếp đâu. Chưa kể đau tim với cậu. Không thèm ghi bàn từ chấm phạt đền, chơi trọn cả trận. Kính nể, kính nể", NSND Trung Anh viết.

Ca - nhạc sĩ Tú Dưa đánh giá đây là một trận đấu mãn nhãn, Ai Cập đã thi đấu rất hay nhưng lại chọn cách tiếp cận mạo hiểm, dâng cao đội hình tấn công trong 10 phút cuối và phải trả giá. Theo nam ca sĩ, Argentina đã thể hiện sự kiên cường, khẳng định bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch thế giới trong một trận đấu kịch tính đến những phút cuối cùng, còn giọt nước mắt của Messi là hệ quả của việc chạm đến giới hạn cảm xúc khó có thể diễn tả.

Diễn viên Quốc Trường liên tục cập nhật trạng thái trong suốt trận đấu. Anh dí dỏm ví von rằng đây không phải lần đầu thần tượng của mình "giả vờ" sút hỏng phạt đền để rồi tạo bất ngờ ở những phút cuối, đồng thời so sánh màn lội ngược dòng này với chiến tích kinh điển của Barcelona trước PSG trong lịch sử bóng đá. Quốc Trường khẳng định mình vẫn luôn là một người hâm mộ trung thành của Messi.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn mặc áo cổ vũ Argentina.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn mượn tên ca khúc nổi tiếng Don't cry for me Argentina để bày tỏ cảm xúc, còn nhạc sĩ Lê Thanh Tâm bày tỏ sự phấn khích khi được theo dõi một trận cầu đỉnh cao.

Á hậu Kiều Loan dẫn lại nhận định đầy tự hào về tinh thần thi đấu của Argentina tại giải năm nay: đội bóng này dường như không muốn giành chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào theo cách thông thường hay dễ dàng.

Chiến thắng nghẹt thở giúp Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Thụy Sĩ - đội vừa vượt qua Colombia sau loạt luân lưu vào ngày 11/7 tới.

BLV Anh Ngọc chia sẻ về trận đấu:

Ảnh, clip: FBNV