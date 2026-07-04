Trận đấu giữa đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cape Verde diễn ra lúc 5h sáng 4/7 (giờ Việt Nam) trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ). Dù giờ bóng lăn rơi vào khung "nửa đêm về sáng", trận cầu vẫn kéo đông đảo khán giả Việt thức xuyên đêm, trong đó có nhiều nghệ sĩ vốn là "fan cứng" của bóng đá và của riêng Messi.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, diễn viên Quốc Trường lập tức chia sẻ trên trang cá nhân: "Kỷ lục kiến tạo, kỷ lục ghi bàn Messi. Giữ vậy nhé Argentina ơi! Anh Mười ơi!". Dòng trạng đầy phấn khích nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn từ người hâm mộ chung cảm xúc.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, Quốc Trường nhận định Argentina không chơi tệ và Messi cũng vậy. Tuy nhiên, anh cho rằng siêu sao người Argentina phần nào chưa đạt phong độ cao nhất, dù vẫn được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Cape Verde đã chơi quá hay. Quốc Trường nhận định đây là đội bóng không hề dễ chịu như nhiều người nghĩ khi nhìn vào nhánh đấu. Đội nào gặp đối thủ này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, tương tự khi chạm trán những đội bóng lớn như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha.

Diễn viên Quốc Trường dậy sớm xem bóng đá, hết lòng cổ vũ Messi.

Sôi nổi không kém, ca sĩ Tuấn Hưng dành lời khen cho cả hai đội bóng. Nhận định với VietNamNet, nam ca sĩ chia sẻ Argentina sở hữu đội hình của một nhà vô địch, những nhân tố trẻ đủ sức cấp bóng cho Messi, còn siêu sao 39 tuổi "vẫn lạnh lùng, tỉnh táo đến đáng sợ".

Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước chiến thắng khó của Argentina đã được dự đoán từ trước nhưng không nghĩ đại diện châu Phi lại chơi hay đến vậy. "Họ thua chỉ vì Argentina có một thiên tài mang tên Messi", Tuấn Hưng bày tỏ.

Trong khi đó, ca sĩ Lê Minh (nhóm MTV) hài hước viết: "Vào tới vòng 1/16 phải như thế này xem mới sướng, tê người... Đội em thì hay rồi nhưng chiếc cúp trong lòng người hâm mộ xin trao tặng cho đội bạn Cape Verde".

Ca sĩ Đào Ngọc Sang gói gọn tình cảm trong chia sẻ ngắn: "Anh tôi đẳng cấp tuyệt đối - Leo Messi". Còn ca sĩ Quốc Thiên khéo léo diện áo đấu của Messi, hài hước viết: "Mời Anh Mười lên Đà Lạt cùng em".

Ca sĩ Quốc Thiên.

Bên cạnh giới nghệ sĩ, các nhà báo Việt đang tác nghiệp trực tiếp tại World Cup 2026 cũng liên tục cập nhật cảm xúc. Nhà báo Trương Anh Ngọc viết: "Ngả mũ trước Cape Verde nhưng hôm nay là ngày của Messi và Argentina". Nhà báo Trung Nghĩa - cũng có mặt tại Mỹ - nhấn mạnh cột mốc lịch sử: "2006 đến 2026 - Lionel Messi trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử có 30 lần ra sân tại các kỳ FIFA World Cup".

Nhà báo Trương Anh Ngọc.

Niềm phấn khích của dàn sao Việt là hoàn toàn có cơ sở. Trong trận này, Messi mở tỷ số cho Argentina bằng pha xử lý đẳng cấp, qua đó nâng tổng số bàn thắng của anh tại các kỳ World Cup lên 20. Siêu sao 39 tuổi cũng cán mốc 30 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, FIFA xác định đó là pha phản lưới của Diney Borges bên phía Cape Verde sau tình huống bóng chạm người từ pha không chiến trong vòng cấm.

Về diễn biến, Argentina đã có trận đấu vất vả hơn nhiều so với dự đoán. Cape Verde - đội có thứ hạng FIFA thấp nhất từng lọt vào vòng knock-out ngay lần đầu dự World Cup - 2 lần gỡ hòa nhờ công Deroy Duarte (phút 59) và siêu phẩm sút xa của Sidny Lopes Cabral (phút 103), buộc nhà đương kim vô địch phải nhờ đến các bàn thắng của Lisandro Martinez và Romero mới giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút.

Với kết quả này, Argentina giành vé vào vòng 1/8, nơi thầy trò HLV Scaloni sẽ chạm trán Ai Cập của Mohamed Salah - đội vừa vượt qua Australia trên chấm luân lưu - vào ngày 7/7 tại Atlanta.

Minh Phi

Ảnh: FBNV