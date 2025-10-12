Sau hai mùa giải thành công, Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục phát động mùa giải Festival Piano Talent toàn quốc 2026 với chủ đề Lan tỏa cảm xúc - Kết nối đam mê.

Ban giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ và nhà giáo tên tuổi trong và ngoài nước như:

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, thạc sĩ Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, TS. Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS. Hà Mai Hương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, TS. Đặng Ngọc Giang Quân - giảng viên Nhạc viện TPHCM và nhiều nghệ sĩ quốc tế đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ban tổ chức tại họp báo.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: "Festival Piano Talent không chỉ là cuộc thi âm nhạc mà là hành trình tôn vinh đam mê và nỗ lực của những tâm hồn yêu nghệ thuật. Chúng tôi mong muốn Festival trở thành cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trẻ, lan tỏa giá trị nhân văn của âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới chạm đến trái tim mỗi con người".

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Festival nhận được sự đồng hành chính thức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, góp phần nâng cao uy tín và chuyên môn. Phạm vi độ tuổi dự thi được mở rộng từ 5 đến 25 tuổi, chia thành 15 bảng thi thuộc ba hạng mục: Tự do, Classic và Nghệ sĩ.

Đặc biệt, năm nay Festival mở rộng hợp tác quốc tế, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển Piano Talent Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi Piano quốc tế PIARA tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Toàn bộ thí sinh vào vòng chung kết quốc gia sẽ nhận chứng chỉ quốc tế PIARA do Hiệp hội Thẩm định Nhật Bản công nhận.

Dự kiến vòng chung kết và gala trao giải diễn ra trong hai ngày 28-29/3/2026 tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Chung kết quốc tế PIARA (Nhật Bản) tổ chức vào tháng 7/2026.