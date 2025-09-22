Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, sự kiện nhằm tôn vinh những điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời khơi dậy khí thế mới cho chặng đường 2025-2030.

NSND Xuân Bắc. Ảnh: Tư liệu

Đại hội lần này quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nghị lực và cống hiến.

Trong văn hóa nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến Dũng miệt mài giữ lửa sân khấu múa rối, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ; NSND Xuân Bắc vừa sáng tạo trên sân khấu vừa tích cực trong công tác quản lý, quảng bá văn hóa. Nhiều nghệ nhân dân gian, cán bộ văn hóa cơ sở cũng được tôn vinh vì đóng góp bền bỉ trong gìn giữ bản sắc dân tộc.

Trong thể thao, có huấn luyện viên Mai Đức Chung, người góp công lớn đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam viết nên kỳ tích tại SEA Games và World Cup; vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, "cô gái vàng" kiên cường chinh phục đường chạy; vận động viên cử tạ Lại Gia Thành với nhiều huy chương quốc tế.

Ở lĩnh vực du lịch, những gương mặt trẻ như sinh viên Đoàn Ngọc Ánh đại diện cho thế hệ mới với khát vọng cống hiến, sáng kiến quảng bá du lịch số, khẳng định vai trò thanh niên trong phát triển ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VHTTDL không chỉ là dịp tổng kết thành tích mà còn là lời cam kết hướng về tương lai. Trong giai đoạn 2025-2030, phong trào thi đua sẽ gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, đưa thể thao Việt Nam vươn xa và khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Lan tỏa khát vọng cống hiến, đại hội tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể thao phát triển, du lịch bứt phá và đất nước phồn vinh.