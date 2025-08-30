Tại tọa đàm Game Việt Nam - Từ bản sắc văn hóa đến khát vọng toàn cầu trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về sức hấp dẫn của văn hóa Việt khi đưa vào game cũng như mối liên hệ giữa hệ sinh thái game với nghệ thuật biểu diễn.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Game hấp dẫn hơn khi gắn với văn hóa

Theo NSND Xuân Bắc, trò chơi điện tử vốn đã có sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là dòng game nhập vai gắn liền với hành trình khám phá lịch sử, tri thức nhân loại: "Trong game chiến đấu, người chơi cũng tiếp nhận kiến thức về vũ khí, chiến thuật. Game giải trí, nhà thiết kế lồng ghép phong cảnh, phong tục, tập quán. Trang phục nhân vật được sáng tạo tỉ mỉ, phản ánh đậm đặc bản sắc văn hóa dân tộc, giúp trải nghiệm thêm phong phú".

NSND Xuân Bắc khẳng định, nếu biết kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và giá trị truyền thống, game không chỉ kích thích trí tò mò mà còn nâng cao trải nghiệm. Điều này đã được chứng minh ở nhiều tựa game nổi tiếng trên thế giới.

Hệ sinh thái game gắn kết với nghệ thuật biểu diễn

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, game ngày nay đã được công nhận là một môn thể thao với giải thưởng lớn, có các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu quốc tế.

"Nếu tiếp cận game một cách văn minh và khoa học, chúng ta sẽ thấy rõ đóng góp của nó cho sự phát triển chung, trong đó có kỹ năng, kiến thức và cả công nghiệp văn hóa", Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh.

NSND Xuân Bắc đề xuất cần xây dựng hệ sinh thái game toàn diện, từ game online cho tới các hoạt động gắn liền bên ngoài. Ví dụ, có thể tổ chức các show nghệ thuật giới thiệu văn hóa thông qua cosplay, trang phục nhân vật trong game.

"Những bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ, đẹp mắt hoàn toàn có thể xuất hiện trong chương trình nghệ thuật biểu diễn, chứ không chỉ bó hẹp ở sự kiện game", nghệ sĩ khẳng định.

Bên cạnh đó, NSND Xuân Bắc cho rằng, game hoàn toàn có thể trở thành công cụ giáo dục hiệu quả. Nếu được định hướng đúng, game có thể lồng ghép kiến thức lịch sử, địa lý, nghệ thuật vào cả chương trình ngoại khóa, thậm chí chính khóa: "Nếu xây dựng hệ sinh thái game tốt, kết hợp với văn hóa và giáo dục, chúng ta có thể biến game thành phương tiện giáo dục truyền thống và lịch sử rất hiệu quả trong tương lai".

Trước câu hỏi về mong muốn đưa yếu tố văn hóa nào vào một tựa game "Made in Việt Nam", NSND Xuân Bắc cho rằng không thể chọn một nét riêng lẻ vì kho tàng văn hóa dân tộc quá phong phú. Việt Nam có lịch sử hơn 4.000 năm với những câu chuyện về anh hùng dân tộc, di tích, danh lam thắng cảnh, truyền thuyết vùng miền.

"Bất cứ câu chuyện nào, từ lịch sử đến văn hóa, đều có thể trở thành chất liệu cho game. Nếu làm kỹ lưỡng, bài bản, người chơi vừa giải trí, vừa học hỏi, vừa được tiếp thêm năng lượng", NSND Xuân Bắc bày tỏ.

Bản thân NSND Xuân Bắc thừa nhận, nếu có một tựa game Việt thật sự hấp dẫn, nghệ sĩ sẵn sàng chơi để vừa giải trí, vừa học hỏi: "Tôi sẽ rủ mọi người cùng chơi, miễn là game đó thú vị, bổ ích và lan tỏa tinh thần dân tộc".

Game thủ trở thành đại sứ văn hóa

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, nhấn mạnh: "Game không chỉ là sản phẩm giải trí. Khi yếu tố văn hóa dân tộc được đưa vào, người chơi Việt đón nhận với niềm tự hào. Mỗi game thủ hoàn toàn có thể trở thành đại sứ văn hóa, lan tỏa bản sắc Việt qua môi trường số".

Ông Bảo cho rằng, game Việt cần mạnh dạn khai thác kho tàng văn hóa 4.000 năm để tạo ra những IP mang dấu ấn riêng: "Game chính là phương tiện để di sản Việt bước ra thế giới. Khi đó, mỗi game thủ không chỉ giải trí mà còn tự hào trở thành người truyền tải giá trị văn hóa dân tộc".

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

Từ góc độ quản lý, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, nhấn mạnh: "Việc game được công nhận là một trong 12 ngành công nghiệp văn hóa cho thấy sự thay đổi rõ rệt về nhận thức. Nhà nước không chỉ quản lý mà còn đồng hành để bảo hộ sáng tạo. Bảo vệ bản quyền chính là bảo vệ chất xám, động lực giúp các nhà phát triển tạo ra những sản phẩm 'không trộn lẫn' và đủ sức cạnh tranh quốc tế".

Ông Tuấn cũng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2045, trong đó game là một trong những lĩnh vực trọng tâm.