Tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong bảo đảm an toàn, quản trị hiệu quả, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng, tạo nền tảng vận hành ổn định, lâu dài.

An toàn: Nền tảng của vận hành bền vững

Trong ngành lọc hóa dầu, an toàn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sản xuất ổn định, bảo vệ môi trường và duy trì niềm tin của các bên liên quan. NSRP áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Công nghệ (Process Safety Management - PSM), cùng các chương trình đánh giá rủi ro, quản lý thay đổi, kiểm soát vận hành và ứng phó khẩn cấp nhằm nhận diện và kiểm soát nguy cơ trước khi sự cố xảy ra.

NSRP áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Công nghệ, cùng các chương trình đánh giá rủi ro, quản lý thay đổi, kiểm soát vận hành và ứng phó khẩn cấp.

Đến ngày 31/10/2026, NSRP đạt hơn 31,5 triệu giờ công an toàn không LTI; riêng năm 2026 ghi nhận 6.927.303 giờ công làm việc và không xảy ra LTI. Công ty cũng không ghi nhận sự cố rò rỉ Mức 1 hoặc Mức 2 theo tiêu chuẩn API 754, trong khi hệ thống PSM tiếp tục được duy trì ở Mức 3.

Trong năm 2026, NSRP thực hiện 74.143 giờ đào tạo HSE, ghi nhận 28.361 lượt quan sát an toàn và xử lý 10 trường hợp cận sự cố (near-miss). Đến cuối tháng 10/2026, công ty đã hoàn thành 126/130 cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 97%. Những con số này phản ánh văn hóa an toàn được xây dựng và duy trì xuyên suốt, trong đó mỗi người lao động đều đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện rủi ro, tuân thủ quy trình và bảo vệ đồng nghiệp.

Quản trị: Biến cam kết thành kết quả

Bên cạnh an toàn, quản trị hiệu quả là yếu tố giúp các cam kết phát triển bền vững được thực thi nhất quán trong toàn doanh nghiệp. NSRP hiện duy trì Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) theo bốn tiêu chuẩn quốc tế gồm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 50001:2018. Trong chu kỳ chứng nhận hiện tại, doanh nghiệp được tổ chức chứng nhận DNV cấp chứng nhận cho cả bốn hệ thống vào tháng 3/2025 với hiệu lực đến ngày 21/3/2028.

NSRP hiện duy trì Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) theo bốn tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 1/2026, DNV thực hiện đánh giá giám sát tại Văn phòng Hà Nội và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Các hành động khắc phục liên quan đã được hoàn thành và xác nhận đóng vào tháng 3/2026, bảo đảm các chứng nhận tiếp tục được duy trì hiệu lực. Song song, chương trình đánh giá nội bộ IMS năm 2026 đã bao phủ 39 đơn vị và phòng ban, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, củng cố khả năng thích ứng và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Bảo vệ môi trường bằng hành động và dữ liệu

Đối với NSRP, trách nhiệm môi trường được thể hiện thông qua đầu tư hạ tầng, giám sát liên tục và quản lý minh bạch. Nhà máy hiện duy trì 12 trạm quan trắc tự động, liên tục, gồm 7 trạm khí thải và 5 trạm nước thải. Dữ liệu được truyền tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Đối với NSRP, trách nhiệm môi trường được thể hiện thông qua đầu tư hạ tầng, giám sát liên tục và quản lý minh bạch.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết kế 17.000 m³/ngày, phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy. Tính đến hết tháng 10/2026, NSRP không ghi nhận trường hợp vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong điều kiện vận hành bình thường.

Đồng hành cùng cộng đồng địa phương

Đối với NSRP, phát triển bền vững không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy mà còn được thể hiện qua những đóng góp cho cộng đồng. Các chương trình Xã hội và Cộng đồng (S&C) của công ty tập trung vào giáo dục và học bổng, chăm sóc sức khỏe và an toàn, đào tạo kỹ năng nghề, kết nối việc làm và phát triển cộng đồng.

Từ năm 2014 đến năm 2026, NSRP đã dành hơn 15 triệu USD cho các chương trình S&C, hỗ trợ 122 dự án và sáng kiến, mang lại lợi ích cho khoảng 235.000 người. Theo đó, công ty tiếp tục củng cố mối quan hệ với cộng đồng địa phương, trên cơ sở nhận thức rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành và phát triển.

Theo ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP: “Tại NSRP, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững bắt đầu từ những nền tảng vững chắc: bảo vệ con người, vận hành có trách nhiệm và không ngừng cải tiến. Những thành quả mà chúng tôi đạt được hôm nay phản ánh nỗ lực chung của toàn thể người lao động, đồng thời tạo nền tảng để NSRP tiếp tục nâng cao độ tin cậy trong vận hành, bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng địa phương và hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam”.

Ông Kazutaka Yamato - Tổng Giám đốc NSRP

Từ hơn 31,5 triệu giờ công an toàn, hệ thống quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế, công tác bảo vệ môi trường được giám sát chặt chẽ đến những chương trình cộng đồng được duy trì bền bỉ trong nhiều năm, NSRP đang chứng minh rằng phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu dài hạn mà là cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày.

Lê Thanh