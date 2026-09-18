Chiều 18/9, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 khai mạc tại Cần Thơ, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp của hai nước nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và kinh tế xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Sự kiện do Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Hội Net Zero Việt Nam - Châu Á HCM SME (VANZA), Công ty Tư vấn và Đầu tư C+, CLB Doanh Nông Việt Nam và Tạp chí Vietnam Travel tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, với vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL, Cần Thơ có nhiều tiềm năng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc.

“Cần Thơ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, cùng có lợi và phát triển bền vững”, ông Sơn nói.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết thành phố tập trung kết nối doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối Trung Quốc với doanh nghiệp Cần Thơ, nhất là các nhóm sản phẩm có thế mạnh như nông sản, trái cây, gạo và sản phẩm từ gạo, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu.

Cùng với đó, Cần Thơ mong muốn thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực logistics, trung tâm phân phối, hạ tầng thương mại, chế biến sâu nông sản - thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự Diễn đàn Xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 tại TP Cần Thơ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch VANZA, nhận định dư địa hợp tác giữa ĐBSCL với doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc còn rất lớn.

Theo ông Minh, lợi thế về vùng nguyên liệu và sản lượng hiện không còn là điều kiện duy nhất để cạnh tranh. Thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, công nghệ, logistics, môi trường và phát triển bền vững.

“Câu chuyện quan trọng nhất hiện nay không phải là chúng ta có gì, mà là chúng ta kết nối những gì đang có như thế nào”, ông Minh nói.

Chủ tịch VANZA cho rằng nếu lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được đặt trong cùng một chuỗi giá trị, quản trị minh bạch và hướng đến tăng trưởng xanh, giá trị tạo ra có thể lớn hơn nhiều so với những giao dịch riêng lẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn từ vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa nông sản xuất khẩu, số hóa vùng trồng đến chính sách thuế và năng lượng sạch. Bên cạnh các phiên đối thoại chuyên đề, diễn đàn còn tổ chức hoạt động kết nối giao thương B2B, triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu của ĐBSCL, ký kết hợp tác và khảo sát thực địa tại các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu trong khu vực.