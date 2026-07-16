Chí Trung chia sẻ về vai diễn:

Sáng 16/7, ê-kíp đoàn phim Con đến đây chính thức ra mắt báo giới, chỉ ít ngày trước khi phim lên sóng vào 8h sáng thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần kênh VTV3 bắt đầu từ 27/7 tới. Đây là series phim ngắn về đề tài y khoa hiếm muộn với thời lượng khoảng 10 phút/tập có sự góp mặt của các diễn viên: NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Cường Cá, Hoàng Jacob, Phùng Đức Hiếu, Lê Bống...

NSƯT Chí Trung nói về vai diễn của Thanh Hương.

Bộ phim đánh dấu sự hợp tác của NSƯT Chí Trung, Thanh Hương và Phùng Đức Hiếu sau Dưới ô cửa sáng đèn đang phát sóng trên VTV3.

NSƯT Chí Trung cho biết vai diễn lần này của anh là một giám đốc bệnh viện nhưng chủ yếu mang vai trò quản lý chứ không có nhiều chuyên môn. Nhân vật giám đốc Hoà luôn đưa ra những thử thách buộc cấp dưới phải đối diện với sự thật từ đó tạo ra nút thắt đắt giá. Không chỉ ghê gớm trên phim, trên phim trường diễn viên Hoàng Jacob tiết lộ NSƯT Chí Trung rất khó tính.

Tạo hình của NSƯT Chí Trung trong "Con đến đây".

NSƯT Chí Trung nói anh không dám diễn hài nhiều vì với một vấn đề nghiêm túc, nếu diễn hài sẽ trở nên gượng gạo. Quá trình diễn Táo Giao thông phải tiết chế nhiều. Dù vậy anh vui vì được làm việc với dàn diễn viên là các đàn em thân thiết.

Về vai diễn lần này của Thanh Hương - một nữ bác sĩ xinh đẹp - NSƯT Chí Trung nhận xét các vai diễn trước của nữ diễn viên đều có tạo hình xấu xí, gần nhất là Nguyệt ở Dưới ô cửa sáng đèn nhưng với Con đến đây, diễn viên Quỳnh búp bê được hoá trang là chính mình, một cô gái xinh đẹp.

Thanh Hương gây chú ý với vẻ ngoài mảnh dẻ sau thời gian giảm cân.

Trong Con đến đây, NSƯT Chí Trung vào vai giám đốc một bệnh viện phụ sản chuyên chữa hiếm muộn cho cặp đôi. Ông là lãnh đạo lập dị, khó đoán. NSƯT Chí Trung mong khán giả khi xem phim hãy châm chước cho các diễn viên khi vào vai bác sĩ bởi vai diễn đòi hỏi những kiến thức chuyên môn. Còn Thanh Hương chia sẻ vai diễn này mang đến cho cô nhiều kiến thức về chuyện hiếm muộn.

Trong khi đó, Phùng Đức Hiếu và Hoàng Jacob đều mới làm cha sau hành trình cùng vợ làm IVF để có con nên khi nhận lời mời vào dự án họ đã đồng ý ngay lập tức bởi trước đó đã tìm hiểu khá nhiều về lĩnh vực này. Dù đã chuẩn bị học thoại ở nhà nhưng trước máy quay những từ về chuyên môn vẫn là thách thức với diễn viên như Hoàng Jacob mà như anh nói chỉ hy vọng đọc đúng thoại.

Đức Hiếu và Lê Bống xuất hiện với tạo hình của nhân vật mình đảm nhiệm.

Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà cho biết khi làm phim, trở ngại chính là phải làm sao cho ra những tập phim dù ngắn nhưng phải có tiết tấu nhanh, hấp dẫn trong thời lượng khoảng 10 phút mỗi tập.

Lấy bối cảnh bệnh viện, Con đến đây xoay quanh hành trình tìm con đầy nước mắt lẫn tiếng cười của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Qua những tình huống bi hài đan xen, bộ phim phơi bày những lát cắt chân thực về hôn nhân gia đình Việt Nam đương đại: những áp lực tâm lý, rào cản định kiến…

Song hành với đó là tuyến nội dung nghề nghiệp đầy chiều sâu, vén màn góc khuất phía sau tấm áo blouse trắng của 4 vị bác sĩ: một cuộc hôn nhân đứng trước lựa chọn lớn, một quyết định bị trì hoãn suốt nhiều năm, một bí mật lớn chưa từng hé lộ và một sự trưởng thành đến muộn.

MV ca khúc nhạc phim "Con đến đây" với tạo hình bác sĩ của dàn diễn viên:

Ảnh, clip: ĐPCC