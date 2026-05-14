Trên trang cá nhân, Chí Trung kể lại hành trình chữa bệnh với lối viết dí dỏm quen thuộc nhưng không giấu được sự mệt mỏi mà anh từng trải qua.

Nam nghệ sĩ mở đầu bằng dòng chia sẻ: "Bệnh lạ và tôi đã vượt qua!".

Theo lời Chí Trung, suốt hơn 6 tháng, cứ về đêm anh lại bị ngứa ngáy toàn thân. Có những hôm sáng thức dậy, môi, mũi và mắt đều sưng phù.

Bạn bè xung quanh cho rằng nguyên nhân có thể do bia rượu nên liên tục khuyên anh hạn chế gặp gỡ. Tuy nhiên, dù đã thay đổi sinh hoạt, tình trạng vẫn không cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lo lắng về tình trạng sức khỏe, nam nghệ sĩ đi khám tổng quát. Kết quả cho thấy tim, phổi, gan, thận và các chỉ số khác đều bình thường. Không tìm ra nguyên nhân, Chí Trung tự tra cứu thông tin trên mạng và nghi ngờ mình có thể bị nhiễm ký sinh trùng.

Dù ban đầu không thực sự tin tưởng, anh vẫn quyết định tới một phòng khám chuyên về ký sinh trùng để kiểm tra. Sau khi xem hình ảnh vùng da nổi mẩn, bác sĩ nhận định Chí Trung có khả năng nhiễm ấu trùng từ chó, mèo hoặc các nguồn thực phẩm khác.

Để tiết kiệm chi phí, Chí Trung chỉ chọn làm một số xét nghiệm cơ bản. Đến chiều cùng ngày, bác sĩ thông báo kết quả cho thấy anh dương tính với ấu trùng giun đũa chó Toxocara.

Điều khiến nam nghệ sĩ bất ngờ là tối đầu tiên dùng thuốc, các cơn ngứa gần như biến mất, giúp anh có một giấc ngủ trọn vẹn sau nhiều tháng mất ngủ. Sau một tuần điều trị, Chí Trung cho biết cơ thể đã trở lại bình thường, làn da không còn nổi mẩn đỏ.

Theo chia sẻ của Chí Trung, bác sĩ cho biết ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường như tiếp xúc với thú cưng, ăn rau sống, hải sản chưa nấu chín kỹ hoặc từ môi trường sinh hoạt hằng ngày.

Nam nghệ sĩ cũng hài hước kể rằng sau khi biết nguyên nhân bệnh, anh lập tức cho chú chó cưng uống thuốc tẩy giun.

"Đây là chuyện thật của tôi, không nhằm mục đích quảng cáo. Khỏi bệnh nên kể lại để mọi người cùng biết", anh cho biết.

Câu chuyện của Chí Trung nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là lời nhắc nhở hữu ích về việc chủ động đi khám khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Ở tuổi ngoài 60, Chí Trung đang tận hưởng cuộc sống thoải mái sau nghỉ hưu. Ngoài công việc nghệ thuật, anh dành nhiều thời gian cho bơi lội, đọc sách, du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Nam nghệ sĩ cũng đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái doanh nhân Ý Lan. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường vui vẻ.