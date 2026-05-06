Chiều 6/5, ê-kíp phim Dưới ô cửa sáng đèn chính thức ra mắt truyền thông Hà Nội. Dự án của đạo diễn Trịnh Lê Phong có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc nhiều thế hệ như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Trọng, Tú Oanh, Quang Sự, Thanh Hương, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Tiến Lộc, Ngọc Huyền....

Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ tại Hà Nội đang chờ ngày giải tỏa, Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh câu chuyện về Sinh - một ông bố đơn thân sống trách nhiệm, nguyên tắc nhưng đầy nghĩa khí, cùng cô em gái Vân và những người bạn thân thiết như Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt trong khu tập thể cũ. Họ gắn bó như một gia đình. Biến cố liên tiếp ập đến với Sinh và những người bạn khiến cuộc sống vốn bình lặng của họ bị đảo lộn.

Trong khi Sinh kiên trì giữ vững giá trị sống và âm thầm bảo vệ những người thân yêu thì Diệu - nữ doanh nhân phải đối diện với lựa chọn khắc nghiệt giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Song song đó là những câu chuyện đời đầy trăn trở của Tài - người con hiếu thảo, chăm mẹ bị Alzheimer; của Nguyệt - một "biểu tượng nhan sắc" của cả khu tập thể trở về sau 20 năm với nhiều 'vết thương lòng' hay của Bằng, gã đàn ông hâm dở nhưng sống hết mình với bạn bè...

Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và mất mát không làm họ gục ngã mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Phim đánh dấu màn tái hợp của NSND Bùi Bài Bình và Quang Sự sau Gia đình mình vui bất thình lình. Lần này họ tiếp tục vào vai bố con. Dưới ô cửa sáng đèn cũng ghi nhận sự trở lại của Quang Sự sau 2 năm vắng bóng trên phim giờ vàng VTV kể từ Trạm cứu hộ trái tim. Lần này nam diễn viên vào vai Sinh mang đến hình ảnh người đàn ông gai góc.

Trong khi đó, Quỳnh Châu - Tú trong Cách em 1 milimet tái xuất với vai Diệu - người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Đây cũng là lần đầu cô đảm nhiệm vai phụ nữ có gia đình. Tại buổi ra mắt phim, Quỳnh Châu cho biết ban đầu khá lo khi biết vai Diệu đã có gia đình và khá áp lực khi diễn bởi nhân vật già hơn mình ngoài đời.

Dưới ô cửa sáng đèn cũng là màn hội ngộ của Tuấn Tú và Thanh Hương sau Người một nhà từng thành công. Tại sự kiện, Tuấn Tú chia sẻ niềm vui khi được tái ngộ bạn học Quang Sự trong dự án này bởi 20 năm trước họ là bạn học tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên Ngọc Huyền Thương ngày nắng về mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại qua vai Vân. Ngoài đời Ngọc Huyền đã có gia đình nên cô chia sẻ khá ngại và áp lực khi đóng cảnh hôn diễn viên Du Ka trong phim, không chỉ 1 mà tới 4 lần để phục vụ cho cảnh quay không có trong kịch bản.

Dưới ô cửa sáng đèn cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của NSƯT Chí Trung trên màn ảnh sau vai ông trùm Hưng Khẹc trong Độc đạo.

Phim sẽ nối sóng phim Bước chân vào đời vào 20h thứ 2,3, 4 hàng tuần trên VTV3 sẽ kết thúc trong tuần tới.

