NSƯT Chiều Xuân cùng con gái Hồng Khanh bay vào TPHCM dự sự kiện công chiếu phim Thế hệ kỳ tích tối 9/12.

NSƯT Chiều Xuân bày tỏ hạnh phúc vì lần đầu Hồng Khanh chạm ngõ điện ảnh và 2 mẹ con cùng tham gia một dự án nên muốn lưu lại kỷ niệm đẹp.

NSƯT Chiều Xuân xúc động khi con gái Hồng Khanh lần đầu đóng phim điện ảnh.

Trong phim, Hồng Khanh vào vai Linh - bạn gái, cũng là người sát cánh với nhân vật chính Tiến (Trần Tú), cùng bước qua thử thách tuổi trẻ. NSƯT Chiều Xuân đảm nhận một vai khách mời quan trọng, góp phần tạo bước ngoặt ở cuối phim.

NSƯT Chiều Xuân nghẹn ngào rơi nước mắt khi được hỏi về cảm xúc sau khi xem phim.

Chị ấn tượng nét diễn của các diễn viên trẻ, trong đó có con gái mình - Hồng Khanh. Dẫu còn non nớt, ngô nghê, họ đã mang đến những khoảnh khắc đẹp trong chị.

Clip NSƯT Chiều Xuân chia sẻ

“Cảm ơn những người ông, người bà, các cô chú trong phim. Họ là những nghệ sĩ giỏi đã ở bên các diễn viên trẻ để hôm nay các con có thể lên màn ảnh rộng.

Dù các con còn nhiều non nớt nhưng trong vai trò người mẹ, tôi hiểu các con đã tạo được dấu ấn xúc động”, chị nghẹn ngào nói.

Qua phim, Chiều Xuân cũng thấy hình ảnh 1 Hà Nội cổ xưa lẫn hiện đại, ký ức về người bà, người mẹ và cả các con cháu… Phim có câu chuyện dung dị, có phần được và cả chưa được nhưng đã “chạm” đến cảm xúc cá nhân chị.

NSND Thanh Hoa và diễn viên Trần Tú - con trai NSND Trần Lực đóng vai bà cháu.

Đây cũng là lần đầu tiên NSND Thanh Hoa góp mặt trong tác phẩm điện ảnh. Nữ nghệ sĩ đã "khóc từ đầu đến cuối" khi xem phim bởi nhìn thấy hình bóng của mình trong tác phẩm, phần vì sự nhạy cảm của người nghệ sĩ.

Đạo diễn Hoàng Nam thuyết phục nhiều lần NSND Thanh Hoa mới đồng ý tham gia phim. Vai diễn được anh xây dựng dựa theo bà nội của mình ngoài đời.

Quá trình tìm diễn viên, anh thấy NSND Thanh Hoa là người hợp vai nhất, bởi bà là tượng đài của nghệ thuật, thần tượng của nhiều người.

Trần Tú - cậu con trai của NSND Trần Lực có màn chào sân điện ảnh ấn tượng. Từ hình ảnh cậu nhóc lém lỉnh, tinh ranh trong show Bố ơi mình đi đâu thế? cách đây 11 năm, nam diễn viên được khen điển trai, nam tính không thua kém người bố nổi tiếng trên màn ảnh rộng.

Diễn viên Trần Tú và Hà Hương trên thảm đỏ sự kiện.

Dù đôi lúc tỏ ra thiếu kinh nghiệm lẫn cảm xúc, Trần Tú vẫn nỗ lực thể hiện các phân đoạn tình cảm với bà, khát vọng theo đuổi đam mê của nhân vật.

Thế hệ kỳ tích cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Phim quy tụ các diễn viên gồm NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tuấn Tú, Thanh Hương… Tác phẩm dự kiến ra rạp từ 12/12.

Trailer phim "Thế hệ kỳ tích"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC