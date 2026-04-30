“Nữ NSƯT xấu nhất màn ảnh” tuổi 50 nặng gánh mưu sinh

NSƯT Hạnh Thúy góp mặt trong tác phẩm kinh dị Phí phông với vai người phụ nữ làm nghề pháp sư. Nhân vật nắm giữ nhiều bí mật, là nguồn cơn tạo ra bi kịch ở cuối tác phẩm.

Quá trình đóng phim, Hạnh Thúy tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật vì đã làm mẹ ngoài đời. Chị nghiên cứu, bồi đắp cho vai diễn về tình mẫu tử sâu nặng xen lẫn mặc cảm vì tội lỗi gây ra trong quá khứ.

Ở hậu trường, Hạnh Thúy cùng đội ngũ hóa trang bàn bạc kỹ, thêm thắt từng chi tiết để nhân vật có nét riêng biệt. Việc thay đổi ngoại hình kết hợp bối cảnh khắc nghiệt giúp nghệ sĩ tìm ra sắc thái mới cho vai diễn gai góc.

Phí phông là dự án thứ 4 Hạnh Thúy góp mặt từ đầu năm đến nay. Trước đó, chị lần lượt tham gia các dự án: Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực. Các phim trên đều lần lượt cán mốc trăm tỷ khiến nghệ sĩ "vui lây".

Trước mỗi lời mời từ đạo diễn và nhà sản xuất, Hạnh Thúy đều trân trọng. Sự tin tưởng từ ê-kíp và độ hợp vai là 2 yếu tố để nghệ sĩ gật đầu góp mặt trong từng dự án.

Ở tuổi 50, Hạnh Thúy vẫn miệt mài trong nhiều dự án bất kể vai lớn hay nhỏ. Chính độ lăn xả, không ngại khó nên chị được mọi người yêu thương gọi với các biệt danh như "Nữ diễn viên chuyên vai khổ" hay "NSƯT xấu nhất màn ảnh”.

Các nhân vật của chị hầu hết tốn vài tiếng đồng hồ hóa trang hay vật vã trong các cảnh nặng tâm lý. Với nghệ sĩ, nhân vật đủ xấu, đủ cơ cực nghĩa là bản thân người diễn viên đã tạo được ấn tượng tốt với khán giả.

Hạnh Thúy biết ơn nghề diễn để có cuộc sống ổn định. Ngay cả giai đoạn khó khăn, phim ảnh và sân khấu là điểm tựa lớn nhất giúp chị có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

“Giờ tôi còn vất vả nặng gánh lắm chứ không thảnh thơi đâu, phải ráng gồng thôi. Mọi người thấy tôi làm nhiều nhưng nếu không làm thì không có tiền. Nghề này là vậy, đâu biết năm nay như vầy năm sau sẽ thế nào?” Hạnh Thúy kể với VietNamNet.

Năm ngoái, nghệ sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Hạnh Thúy vốn yêu thích việc học, thích cảm giác áp lực, khốn khổ mỗi khi quay cuồng với bài tập, thi cử. Nghệ sĩ hiện ấp ủ kế hoạch học lên tiến sĩ vào thời điểm thích hợp song cân nhắc thời gian, sức khỏe và công việc.

Thỏa hiệp để giữ hôn nhân, đặt ra quy tắc với chồng

Bận rộn nghệ thuật, Hạnh Thúy không cho phép bản thân lơ là trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Lịch trình dày đặc, chị thường gọi điện, nhắn tin hay tranh thủ giờ trưa chạy về với gia đình.

Ngày nghỉ, chị dành trọn thời gian cho chồng con, tự đặt ra nguyên tắc “không mang việc về nhà”. Cả nhà thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, xem phim hoặc cùng nhau có chuyến du lịch ngắn ngày.

Với chị, những việc tưởng nhỏ nhặt, bình thường lại là chìa khóa tốt nhất để hâm nóng tình cảm các thành viên.

Hạnh Thúy xây dựng gia đình dựa trên sự vun vén, cân bằng và bao dung. Chị và chồng - họa sĩ điêu khắc Phan Nhất Phương - ý thức tự điều chỉnh vai trò, không cho phép bản thân lơ là, vô trách nhiệm khiến tổ ấm tan vỡ.

Vốn tính mạnh mẽ, hôn nhân Hạnh Thúy cũng có phần trái ngược. Chồng nghệ sĩ đùa anh không có cảm giác bao bọc vợ vì mọi việc lớn nhỏ chị đều có thể tự làm được.

“Chồng tôi hay bảo: Ở nhà em là chồng chứ không phải anh. Chúng tôi đều có gánh nặng riêng với 2 bên gia đình nên giải tỏa được cho nhau bao nhiêu hay bấy nhiêu”, nghệ sĩ bày tỏ.

Vợ chồng Hạnh Thúy có những thỏa hiệp riêng để gìn giữ hôn nhân. Với chị, điều quan trọng nhất là biết chấp nhận bản thân và điều chưa hoàn hảo của người khác.

Có giai đoạn Hạnh Thúy suy nghĩ tiêu cực, cho rằng bản thân bất hạnh vì mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Rồi chị chợt nghĩ tại sao mình lại kỳ vọng nhiều đến thế?

Thay vì đòi hỏi bạn đời, nghệ sĩ tự chủ động thay đổi bản thân. Khi chuyển qua trạng thái chấp nhận, Hạnh Thúy lại thấy tinh thần nhẹ nhõm, giải tỏa nhiều nỗi muộn phiền.

Bức ảnh hiếm hoi của vợ chồng Hạnh Thúy và 2 con gái.

Chuyện giận hờn, mâu thuẫn trong đời sống, Hạnh Thúy và chồng trải qua không ít. Cả 2 tự đặt ra loạt quy tắc như: Cãi nhau không chửi bậy, không xúc phạm đối phương… Hoặc khi cảm thấy mất kiểm soát phải tránh mặt, chờ lúc bình tĩnh ngồi xuống trao đổi.

Lâu dần tần suất các cuộc cãi vã giảm đi nhiều vì vợ chồng tự người này biết nhường người kia. Họ chủ động tránh hết mức để không phải xảy ra những điều làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng.

Hạnh Thúy tếu táo 2 vợ chồng lúc này đang ở giai đoạn “giác ngộ”, tự biến đổi và dung hòa theo thời gian.

Cặp đôi có 2 con gái, con gái lớn 25 tuổi, còn bé út 12 tuổi. Các con tự lập nên đôi lúc xa cách cha mẹ. Nghệ sĩ không can thiệp vào lựa chọn của con, chỉ âm thầm ở bên lắng nghe và đồng cảm thay vì tạo thêm gánh nặng.

Hạnh Thúy cố gắng làm bạn với con mỗi ngày. Chị luôn chia sẻ mọi chuyện với con, bù lại 2 bé sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với mẹ.

Lo toan công việc và vun vén tổ ấm, chị có giây phút nào tự thưởng cho bản thân?, Hạnh Thúy kể từ sau khi cha mất, chị nhận ra bình an, sức khỏe là 2 thứ quan trọng nhất.

Chị vẫn giữ thói quen xem phim, cà phê hoặc lang thang trên chiếc xe quen đến 1 vùng biển nào đó. Nghệ sĩ thích 1 mình, tận hưởng cảm giác cô độc.

Đây là khoảnh khắc chị sống thật với chính mình, được trút hết những buồn vui mà không cần phải khiến người khác phiền hà hay nặng lòng.

