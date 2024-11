Nhà báo Cao Thanh Hương vừa giới thiệu tập thơ Ru những muộn phiền, được chị viết trong khoảng 2 năm gần đây với đề tài đa dạng, từ tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cảm xúc với thiên nhiên, đời sống…

Nhà báo Cao Thanh Hương - tác giả tập thơ "Ru những muộn phiền" vừa ra mắt.

Tác giả viết thơ trong thời điểm gặp biến cố lớn. Chị không tâm sự, nói chuyện với ai, xem thơ như người bạn tri kỷ, mình là hình - còn nó là bóng.

“Tôi tự đối thoại với thơ, chia sẻ, động viên bản thân đi qua muộn phiền. Khi buồn đau, chúng ta đừng phủ nhận, hãy đón nhận, nâng niu và bao bọc nó, tất cả rồi sẽ qua. Tôi mang ơn những nỗi buồn, niềm đau của mình”, chị chia sẻ.

Tác phẩm gồm hai phần, phần 1 có tựa "Ta gieo trồng những hạt mầm đau khổ/ Nụ hoa vừa nở là những giọt thủy tinh".

Ở phần 2: "Ngày mai và cái chết/ Cái nào đến trước vậy anh?/ Những điều xưa giờ nặng trĩu/ Một ngày bỗng hóa mong manh…", tác giả cất đi những muộn phiền để sống an nhiên, tích cực và thấu hiểu. Chị cũng tìm thấy triết lý sống cho mình, mỉm cười cùng cuộc đời với Bình yên gõ cửa, Biết đủ sẽ an yên, Tôi - miền an vui...

Cao Thanh Hương viết thơ trước hết để chữa lành chính mình, sau là vỗ về những người mang vết thương lòng. Chị muốn được đồng hành cùng họ đi qua giông bão một cách bình yên.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên - một trong những người anh thân thiết của Cao Thanh Hương - chia sẻ cảm xúc sau khi đọc tập thơ.

Nữ tác giả xem mỗi bài thơ là một trang nhật ký. Câu thơ vì thế như những lời độc thoại, đối thoại nhưng tất cả đều là lời an ủi, xoa dịu những cay đắng, muộn phiền trong cuộc sống.

Đọc hết tập thơ, NSND Lê Chức bày tỏ: “Tất cả chất liệu của cuộc đời đã dồn thành chuỗi câu chữ của tự cảm và đồng vọng. Và tôi đã gặp nước mắt của tác giả qua nhiều chủ đề, tên gọi trạng huống thơ với những giai điệu, những sắc màu của cái buồn được tạo dựng bằng vần điệu, câu chữ. Cao Thanh Hương đã tự 'cắt lớp' thế giới tâm hồn mình!".

NSƯT Hạnh Thúy nói điều khiến chị tâm đắc là sự trong lành của cảm xúc và tinh thần thơ mang năng lượng tích cực. Nghệ sĩ thích sự nhẹ nhàng trong cách tác giả gieo chữ, cách nói và nghĩ trong thơ.

Cao Thanh Hương tự sự, trải lòng mình qua con chữ, lúc hạnh phúc, mộng mơ, khi muộn phiền, đổ vỡ và đơn độc...

Cao Thanh Hương sinh năm 1984 tại Hà Nội. Chị hiện công tác trong lĩnh vực truyền thông tại TPHCM. Chị bắt đầu viết báo từ năm 2007, là tác giả của hàng trăm bài báo mảng văn hóa - nghệ thuật. Cao Thanh Hương cũng là quản lý truyền thông, quản lý hình ảnh cho một số nghệ sĩ tên tuổi ở phía Nam.

Ảnh, clip: HK, NVCC