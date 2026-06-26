Từ Mỹ, NSƯT Kiều Anh ghi âm gửi phần chia sẻ gửi VietNamNet khi trải qua những cảm xúc khó quên trên khán đài World Cup. Đó là hình ảnh của nữ nghệ sĩ 45 tuổi - người mà khán giả nhớ vai Nhung trong Phía trước là bầu trời đang có mặt ở Mỹ để xem các trận đấu World Cup 2026.

Chuyến đi đầu tiên đến Mỹ đúng dịp World Cup

Kiều Anh chia sẻ chuyến đi lần này bắt đầu từ một cuộc rủ rê trước Tết khi một người bạn từ Mỹ về Việt Nam chơi. Họ gặp mặt rồi nảy ra ý định cùng xem World Cup ở Mỹ.

Hôm ra sân vận động xem bóng đá, đoàn của nữ diễn viên gần 30 người. Ngồi ở khu vực tầm trung cao của khán đài, Kiều Anh bị choáng ngợp ngay từ lúc bước vào. Từ ghế, màn hình hiển thị, đường dẫn cho đến biển quảng cáo - mọi thứ đều to, đều lớn hơn trí tưởng tượng của cô. Trận đấu hôm đó là Thụy Sĩ gặp Bosnia & Herzegovina. Hiệp 1 không có bàn thắng nhưng sang hiệp 2 Thụy Sĩ bùng nổ với tỷ số 4-1.

Nhan sắc Kiều Anh gây chú ý vì rất trẻ so với tuổi thật.

Kiều Anh nghe nhiều người khuyên xem trực tiếp ở SVĐ nhìn xa, không thấy gì nhưng thực tế lại khác hẳn. "Không ngồi gần nhưng tôi nhìn vẫn rõ lắm. Quan trọng là cảm giác được ngồi giữa hàng chục nghìn người, tất cả cùng thở chung một bầu không khí", Kiều Anh nói.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất với cô là mỗi khi 1 bàn thắng được ghi. Màn hình lớn chạy, camera quét khán giả và cả sân vận động cùng bùng lên trong tích tắc. Người Thụy Sĩ ăn mừng, người Bosnia vẫn vỗ tay còn những cổ động viên trung lập như người Việt thì cổ vũ cho cả 2.

Nữ nghệ sĩ đúc kết sức mạnh của bóng đá tạo ra một điểm chạm cảm xúc duy nhất cho mọi người cùng một lúc. Cô so sánh với nghệ thuật biểu diễn - sân khấu cũng kết nối người xem với người diễn nhưng điểm vỡ cảm xúc ở nghệ thuật có thể rải rác theo từng người, từng bài hát, từng cảnh diễn. Còn bóng đá thì khác, bàn thắng là khoảnh khắc tất cả hàng triệu trái tim cùng bùng lên một lúc, không ai lỡ nhịp.

Mê bóng đá từ năm 18 tuổi, con trai là fan của Ronaldo

Chia sẻ với VietNamNet, Kiều Anh kể bắt đầu xem bóng đá từ hồi học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng các anh chị em bị cuốn vào những trận đêm khuya, mê mấy cầu thủ Argentina, Ý đẹp trai cao to. Nhưng thứ giữ cô lại với môn thể thao này lâu dài hơn là tình yêu với bóng đá Việt Nam.

"Từ năm 18 tuổi đến giờ, tôi đã theo dõi bóng đá Việt Nam liên tục. Hồi xưa chúng ta đá mãi không thắng nổi Thái Lan. Nhưng đến trận chung kết U23 châu Á năm 2018 trong tuyết trắng, cảm giác ao ước bấy lâu mới thực sự được thỏa mãn.

Ở World Cup lần này, trong đoàn đi cùng hầu hết mọi người là fan Messi, chuẩn bị sẵn áo Argentina, nói cô mặc sẽ rất hot. Nhưng con trai Kiều Anh ở nhà là fan Ronaldo nên cô không mặc áo Messi vì sợ con buồn.

Dù 2 mẹ con ở 2 đầu trái đất, khi Bồ Đào Nha thắng 5-0 và Ronaldo ghi được 2 bàn, Kiều Anh và con trai - một người ở Los Angeles, một người ở Việt Nam - nhắn tin chia vui cùng nhau.

Kiều Anh tại sân vận động ở Mỹ.

"Tuổi nào cũng theo thời gian, không thể chống lại được"

Xuất hiện trên khán đài World Cup, Kiều Anh được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung so với tuổi thật. Dù sinh năm 1981, khán giả vẫn hay so sánh cô với hình ảnh Nhung trong Phía trước là bầu trời hai mươi mấy năm trước.

Kiều Anh nói điều mọi người nhìn thấy ở mình không hẳn là nhan sắc mà là năng lượng sống lạc quan, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh. Với xuất phát điểm là người múa chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi, cơ thể được rèn giũa bài bản nên dẻo dai, linh hoạt hơn bình thường.

Nhắc đến Ronaldo và Messi - 2 biểu tượng đang cùng có mặt ở World Cup này ở tuổi 41 và 38, Kiều Anh suy ngẫm về 2 con đường đi đến đỉnh cao. Theo cô, Messi là người được trời phú năng khiếu từ đầu, sự kết hợp giữa bản năng và khổ luyện làm nên một cầu thủ mà không phải ai cũng có thể làm được. Còn Ronaldo -người đi lên từ khó khăn, không có sự thuận lợi ban đầu như Messi mà nhờ sự bền bỉ và kỷ luật khắc nghiệt với bản thân.

Với con đường nghệ thuật, Kiều Anh rút ra rằng điều lý tưởng nhất là mỗi người hiểu rõ thế mạnh rồi phát triển sẽ bớt khổ, bớt vất vả hơn. Với những người đam mê mà chưa có năng khiếu rõ ràng, hành trình của Ronaldo vẫn là một tấm gương sống để có thể trở thành biến giấc mơ thành hiện thực nếu đủ bền bỉ. Cô cũng tâm đắc khi con trai lựa chọn Ronaldo là 1 trong 3 người để thần tượng.

NSƯT Kiều Anh ở Mỹ:

Ảnh, video: FBNV