Diễn viên Kiều Thanh sinh năm 1981 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên để lại dấu ấn đậm nét trên màn ảnh và sân khấu kịch. Sở hữu gương mặt sắc sảo và lối diễn xuất gai góc, cô chuyên đảm nhận những vai diễn có nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, sự nghiệp của Kiều Thanh lại bị phủ bóng bởi những lùm xùm đời tư và phát ngôn gây sốc.

Sinh ra tại khu phố Khâm Thiên (Hà Nội), thời niên thiếu, Kiều Thanh từng dự định theo ngành sư phạm. Tuy nhiên, năm 1999, cô cùng bạn bè nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và trúng tuyển. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

NSƯT Kiều Thanh từng ghi dấu ấn đậm nét với khán giả truyền hình và sân khấu kịch. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Năm 2001, khi mới là sinh viên năm thứ hai, Kiều Thanh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đỗ Thanh Hải và được giao vai Trà trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời. Dù không nằm trong tuyến 3 nữ chính nhưng bằng lối diễn tự nhiên, lột tả xuất sắc một cô gái làng chơi bất cần đời nhưng ẩn sâu bên trong là sự yếu đuối, nhiều tổn thương, Kiều Thanh đã biến Trà "cave" thành vai diễn để đời.

Sau bệ phóng Phía trước là bầu trời, cô liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như: Gái nhảy (vai nhà báo Sương), Khi đàn chim trở về (vai Hà Châu), Dòng sông phẳng lặng, Những giấc mơ dài, Cảnh sát hình sự, Câu hỏi số 5, Hoa hồng trên ngực trái. Cô đặc biệt được khán giả nhớ đến qua những nhân vật cá tính, có số phận trắc trở thay vì hình tượng nữ chính "đào thương".

Bên cạnh mảng truyền hình, Kiều Thanh còn là gương mặt chủ chốt của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng chia sẻ rằng sân khấu mới là ưu tiên hàng đầu và danh hiệu NSƯT mà Nhà nước phong tặng cho cô vào năm 2015 phần lớn đến từ sự cống hiến cho sân khấu kịch nói. Tuy nhiên, những năm gần đây thánh đường sân khấu đã không còn là ưu tiên số 1 của Kiều Thanh.

Cuộc sống phóng túng và cái giá phải trả

Đang ở độ chín của nghề, Kiều Thanh chủ động giảm tần suất đóng phim để lui về chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, lần tái xuất màn ảnh của cô vào năm 2019 với dự án Hoa hồng trên ngực trái lại biến thành một "vết trượt dài" không thể cứu vãn hình ảnh của Kiều Thanh.

Tại buổi họp báo ra mắt phim năm 2019, Kiều Thanh bất ngờ công khai chuyện đời tư và thừa nhận mình là "người thứ ba" khi người đàn ông cô gắn bó chưa ly hôn vợ. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là việc vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình mà còn ở thái độ cổ xúy cho lối sống này.

Cô từng phát ngôn gây sốc: "Tôi tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như tôi. Người thứ 3 thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3 đâu" và khẳng định người vợ cả dù làm tròn bổn phận gia đình chồng "nhưng thực ra chồng là của riêng Thanh".

Ngay sau phát ngôn này, một làn sóng tẩy chay dữ dội đã bùng nổ trên các diễn đàn mạng. Hàng loạt khán giả yêu cầu nhà sản xuất gạch tên cô khỏi bộ phim, đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý thu hồi danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh vì cho rằng cô vi phạm đạo đức lối sống, không xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ mẫu mực.

Đến năm 2022, khi nhắc lại ồn ào này, Kiều Thanh tiếp tục có những chia sẻ gây tranh cãi khi nói lời cảm ơn dư luận vì đã "chửi bới, lên án", cho rằng điều đó chứng tỏ mình "vẫn còn giá trị". Cô xin lỗi vì đã làm phiền lòng khán giả chứ không cho rằng việc mình làm là sai. Chính thái độ thách thức dư luận này đã khiến hình ảnh của nữ diễn viên hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng.

Sau những ồn ào chấn động, Kiều Thanh gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí. Cô chọn lối sống khép kín, làm một "bà nội trợ" chăm lo cho chồng (có sức khỏe không tốt) và con cái. Tháng 7 vừa qua, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận cô đã nộp đơn xin thôi việc vì lý do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe không đảm bảo.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh - NSƯT Kiều Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kiều Thanh với vai "Trà cave" trong phim "Phía trước là bầu trời"