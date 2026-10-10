Từ sự ngưỡng mộ dành cho Kim Tử Long đến cơ duyên thầy trò, NSƯT Kim Tiểu Long nói luôn trân trọng những lời chỉ dạy của đàn anh và tâm niệm mang ơn "thầy" suốt đời.

NSƯT Kim Tiểu Long ấp ủ liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Bên cạnh các đồng nghiệp thân thiết, nam nghệ sĩ đặc biệt mời NSƯT Kim Tử Long - người anh xem là thầy và “thần tượng lớn nhất đời” - đảm nhận vai trò đạo diễn phần cải lương trong chương trình.

Lấy nghệ danh, cả đời biết ơn “thầy” NSƯT Kim Tử Long

NSƯT Kim Tiểu Long và NSƯT Kim Tử Long chia sẻ tình "thầy - trò".

Tại buổi công bố liveshow ngày 10/10, NSƯT Kim Tiểu Long cho biết dành tình cảm đặc biệt và sự kính trọng sâu sắc cho nghệ sĩ Kim Tử Long từ những ngày đầu theo nghề. Tình cảm ấy không chỉ thể hiện qua nghệ danh mà còn là khởi đầu cho mối duyên thầy trò giữa 2 người.

Thời mới đi hát ở các đoàn cải lương tỉnh, Kim Tiểu Long lấy nghệ danh Châu Kiệt. Sau khi được một đồng nghiệp khuyên đổi tên cho nổi bật hơn, anh chọn Tiểu Long rồi thêm chữ Kim phía trước vì ngưỡng mộ đàn anh. Từ đó, nghệ danh Kim Tiểu Long ra đời và gắn liền với anh suốt mấy chục năm qua.

Hát ở tỉnh mãi không thể bật lên, Kim Tiểu Long được động viên nên lên thành phố phát triển sự nghiệp. Vừa đến nơi ở tại một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, anh tình cờ gặp Kim Tử Long đi ngang qua. Nhận ra thần tượng, anh lập tức chạy đến xin chụp hình. Từ cuộc gặp ấy, hai người dần gắn bó.

Clip NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ ân tình với "thầy" NSƯT Kim Tử Long

Biết đàn em chưa có nhiều cơ hội biểu diễn, Kim Tử Long đứng ra giúp anh kết nối với các bầu show, sân khấu và hội quán nghệ sĩ. Kim Tiểu Long cũng ngỏ lời xin được làm đệ tử, xem việc mang chữ "Kim" trong nghệ danh là cách thể hiện lòng kính trọng với người thầy mình ngưỡng mộ từ lâu.

NSƯT Kim Tiểu Long luôn trân trọng những lời chỉ dạy và động viên của đàn anh. Với nghệ sĩ, dù chỉ được dạy một chữ hay nhận một lời khuyên, người chỉ dạy mình vẫn xứng đáng được gọi là thầy.

“Từ đó về sau, những lời chỉ dạy của thầy, tôi luôn ghi nhớ. Với tôi, một chữ cũng là thầy, một lời khuyên cũng là thầy. Suốt cuộc đời, thầy Kim Tử Long vẫn là thầy của mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Điều tự hào sau 35 năm ca hát

NSƯT Kim Tiểu Long.

Nhìn lại sự nghiệp hơn 3 thập kỷ, Kim Tiểu Long nói tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở miền Tây - vùng đất gắn liền với nghệ thuật cải lương.

“Ba mẹ đặt tên tôi từ nhỏ là Trương Hoàng Kép, nghe đã thấy có duyên với nghề kép hát rồi. Tôi nghĩ đó là nhân duyên từ tiền kiếp”, nam nghệ sĩ thổ lộ.

Với Kim Tiểu Long, được trở thành nghệ sĩ cải lương là niềm vinh dự lớn nhất. Anh trân trọng tình yêu thương của khán giả, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình dành cho mình suốt chặng đường làm nghề.

Nhìn lại quá khứ, nam nghệ sĩ ngẫm không có điều gì khiến bản thân phải nuối tiếc. Thay vì mãi nhìn về những chuyện đã qua, anh chọn hướng đến tương lai, nỗ lực trau dồi giọng hát và cống hiến hết mình cho khán giả.

“Tôi không có gì nuối tiếc hết vì cứ quan niệm nhìn về phía trước, cố gắng làm nghệ thuật, hát ngày càng hay, hết lòng phục vụ khán giả. Được khán giả yêu thương, gia đình ở bên ủng hộ là tôi hạnh phúc rồi”, anh bày tỏ.

NSND Quế Trân và ca sĩ Mạnh Quỳnh - 2 trong số các khách mời của liveshow.

Liveshow Dòng chảy thanh âm của NSƯT Kim Tiểu Long được kể theo chương hồi, lấy cuộc đời và 35 năm sân khấu của anh làm một trong những sợi dây dẫn để đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị nghệ thuật truyền thống của 3 miền Bắc - Trung - Nam được gặp gỡ với âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thực cảnh và công nghệ trình diễn đương đại.

Ngoài NSƯT Kim Tử Long, liveshow còn có sự tham gia của các khách mời: NSND Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, MC Thanh Bạch, NSƯT Ngọc Huyền, NSND Hồng Vân, NSND Quế Trân, ca sĩ Mạnh Quỳnh, Lệ Quyên… dự kiến diễn ra tối 10/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình.

Ảnh, clip: HK, NVCC