NSƯT Kim Tuyến vừa làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập thời trang Giấc mộng đêm Trung thu.

Ở tuổi U40, Kim Tuyến được nhận xét trẻ trung, quyến rũ. Cô sở hữu vẻ ngoài nổi bật nhờ chăm thể thao giữ dáng, ăn uống khoa học.

NSƯT Kim Tuyến khoe sắc với trang phục truyền thống.

Nữ diễn viên tiết lộ luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong mọi hoàn cảnh để vững vàng bước qua chông gai hay biến cố.

BST là hành trình thị giác vừa hoài niệm, vừa rực rỡ, tái hiện không khí lễ hội truyền thống qua lăng kính đương đại.

Các thiết kế mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.

NTK mong mang đến ký ức tuổi thơ và những giấc mơ đoàn viên với mọi người. Trong đó, mỗi khung hình là một giấc mơ - nơi người mẫu và trang phục hòa làm một với các chất liệu gấm, lụa, tơ tằm, nhung - linh hồn của BST.

Các thiết kế với tà áo mềm mại, họa tiết thêu tinh xảo, sắc vàng son, đỏ thẫm, hồng đào, xanh ngọc, khảm đính kim tuyến.

Nữ diễn viên ngẫu hứng tạo dáng trên phố.

Trên hành trình nghệ thuật, NSƯT Kim Tuyến ghi dấu bằng lối diễn xuất tinh tế, đa dạng và chiều sâu cảm xúc.

Cô quan niệm mình không chỉ diễn, mà còn sống cùng nhân vật - để mỗi vai trở thành một phần ký ức trong lòng khán giả.

Khi khoác lên mình những tà áo dài, diễn viên gửi gắm cảm xúc trong từng khung hình. Người thưởng lãm bắt gặp sự kiêu sa của ánh trăng, nét dịu dàng thuần Việt và ký ức tuổi thơ qua bộ sưu tập.

Hình ảnh gợi nhớ mùa Tết Trung thu.

Trên màn ảnh, Kim Tuyến tự tin hóa thân vào nhiều dạng vai nhưng ngoài đời, người đẹp tự nhận khép kín, sống hướng nội.

Cô ít chia sẻ cảm xúc cá nhân, thường tìm niềm vui trong công việc, dành thời gian bên người thân và xem đây là cách trút bỏ ưu phiền.

Nữ diễn viên cũng tích cực tham gia công tác thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Ngày mùng 1 và 15 âm lịch của mỗi tháng, cô cùng mẹ trao gửi hàng ngàn phần cơm, phần quà cho người nghèo, vô gia cư.

Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần quyên góp quần áo cũ, tự lái xe vượt hàng trăm cây số tới vùng sâu, vùng xa để tặng cho người nghèo.

Kim Tuyến sinh năm 1987 đoạt nhiều giải phim ảnh như: "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình" của giải Cánh diều vàng 2009 với Chuyện tình đảo ngọc, "Nữ diễn viên chính xuất sắc" Ngôi Sao Xanh (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình" Cánh Diều Vàng 2016 trong Tuổi thanh xuân, "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình" Cánh diều vàng 2018 trong Mộng phù hoa...

NSƯT Kim Tuyến trong "Chuyện tình đảo ngọc"

Mai Thư

Ảnh, clip: NVCC