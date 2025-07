Trong sự kiện Vietnam International Sea Fashion Festival 2025, NSƯT Kim Tuyến là gương mặt trình diễn bộ sưu tập của NTK Hương Nguyễn.

NSƯT Kim Tuyến tự tin làm người mẫu.

Kim Tuyến giữ vai trò vedette, giới thiệu mẫu váy maxi trễ vai đậm tinh thần mùa hè. Thần thái, sắc vóc trẻ trung của nữ nghệ sĩ U40 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả dành nhiều lời khen.

Bước sang tuổi 38, Kim Tuyến vẫn giữ nhan sắc rạng rỡ như thuở đôi mươi.

Cô chăm chỉ rèn luyện thể lực, cập nhật phong cách thời trang và ý thức xây dựng hình ảnh cá nhân trong từng dự án.

Clip NSƯT Kim Tuyến trình diễn

Người đẹp từng tiết lộ không đặt nặng chuyện tình cảm sau những đổ vỡ. Cô tìm thấy niềm vui trong công việc, chăm sóc con gái, gia đình, cha mẹ và tận hưởng những thú vui cá nhân như nghe podcast, xem phim, lướt mạng xã hội…

Diễn viên Khánh My mang đến năng lượng tươi vui ở show diễn.

Diễn viên Khánh My tái xuất làng thời trang sau thời gian “ở ẩn”. Cô mang tới năng lượng tươi vui, như dạo chơi giữa thiên nhiên thơ mộng.

Ở cuối chương trình, Kim Tuyến - Khánh My cùng nhà thiết kế chào kết. Sự xuất hiện của 2 người đẹp giữa dàn mẫu trẻ ở độ tuổi 18-20 trở thành điểm nhấn của show diễn.

Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh lần đầu trình diễn thời trang sau chung kết.

Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh mở màn show diễn với đầm họa tiết. Dù còn bỡ ngỡ, người đẹp được đánh giá cao nhờ gương mặt, biểu cảm đậm chất người mẫu.

Hoa hậu Như Vân thần thái trên sàn diễn.

Nguyễn Đình Như Vân là gương mặt đắt show tại sự kiện năm nay. Sau đăng quang cuộc thi quốc tế, người đẹp tích cực các hoạt động thời trang, dần rẽ hướng phim ảnh.

Chương trình năm nay được thực hiện tại Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng), với mong muốn mang đến một không gian nên thơ, giúp tôn vinh các thiết kế độc đáo được lựa chọn để giới thiệu đến giới mộ điệu.

Chương trình quy tụ các nhà thiết kế trong nước lẫn quốc tế, bao gồm: NTK Kiều Hằng (BST Beau Blanc), Hương Nguyễn (BST Dạ vũ), Lê Hữu Nhân (BST The dreamers), Tạ Nguyên Phúc (BST Black), Nguyễn Thanh Sang (BST Oasis bloom), Châu Đại Hải (Queen of the sea)…

Ảnh, clip: BTC