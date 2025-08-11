Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 14 - 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm của sự kiện, đồng thời hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Liên hoan năm nay hội tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm.

Những nghệ sĩ đã và đang hoạt động trong nhiều năm qua, cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của nền nghệ thuật, đồng thời có được những thành tựu danh giá từ quốc tế cũng như trong nước.

Chỉ huy Hợp xướng và Dàn nhạc Kerstin Behnke đến từ Đức lần đầu tham gia biểu diễn tại "Giai điệu mùa thu" cùng NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Ngọc Long...

Trong đó, một số gương mặt tiêu biểu như: Giáo sư - Chỉ huy Hợp xướng và Dàn nhạc Kerstin Behnke, biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Ngọc Long, nghệ sĩ Đào Tố Loan, Arseniy Kostenko đến từ Nga… cùng tập thể diễn viên Trường Trung cấp Múa, Sasa Ballet.

Các nghệ sĩ của Đoàn Nhạc kịch HBSO gồm: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Phạm Duyên Huyền, Phan Hồng Dịu và Hợp xướng HBSO. Ngoài ra, còn có đoàn giao hưởng, đoàn vũ kịch của nhà hát.

Chuỗi sự kiện đánh dấu màn hội ngộ của NSƯT Phạm Khánh Ngọc và nghệ sĩ Đào Tố Loan - 2 giọng ca hàng đầu hiện nay của dòng nhạc thính phòng - cổ điển ở 2 miền Nam - Bắc.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và Đào Tố Loan - 2 giọng ca opera hàng đầu Việt Nam hiện nay cùng góp mặt trong liên hoan.

Ngoài đời, họ cũng có mối quan hệ thân tình, luôn học hỏi và dành cho nhau sự trân trọng trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, NSƯT Phạm Khánh Ngọc cho biết có nhiều năm gắn bó với Giai điệu mùa thu. Qua mỗi mùa, chương trình để lại kỷ niệm, ký ức lẫn thử thách đối với chị lẫn nhiều đồng nghiệp tham dự.

Clip NSƯT Phạm Khánh Ngọc chia sẻ

Nếu mọi năm, ê-kíp chỉ ra mắt một chương trình thì năm nay, ban tổ chức quyết định dàn dựng 3 chương trình biểu diễn.

“Mỗi chương trình đều có điểm sáng đặc biệt. Đoàn nhạc kịch chúng tôi có cơ hội thể hiện các tác phẩm thính phòng kinh điển của Việt Nam.

Các vở kinh điển sẽ được thể hiện theo phong cách mới, khi kết hợp cùng piano”, nghệ sĩ chia sẻ.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Lê Ha My giữ vai trò quan trọng trong chuỗi liên hoan.

Theo ban tổ chức, liên hoan diễn ra trong hơn 1 tuần, bao gồm 7 chương trình biểu diễn và workshop được thực hiện. Mỗi đêm diễn là 1 chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tác phẩm mang phong cách khác nhau.

Mở đầu chuỗi Liên hoan nghệ thuật là chương trình khai mạc Bay lên Việt Nam vào ngày 15/8. Đêm nhạc sẽ đưa khán giả vào một hành trình cảm xúc với những tác phẩm âm nhạc Việt Nam như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Lá đỏ, Trường ca Sông Lô, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ hay Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam.

Chương trình năm nay phong phú, bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật hàn lâm như: Hòa nhạc giao hưởng, hòa tấu thính phòng, thanh nhạc và ballet cổ điển.

Tất cả sẽ giới thiệu đến công chúng những tinh hoa nghệ thuật của thế giới và 1 số sáng tác nổi bật của các tác giả Việt Nam.

Ảnh, clip: HK, BTC