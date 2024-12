Ngày 1/1/2025, Hà Nội Concert - Hòa nhạc năm mới 2025, sự kiện âm nhạc đặc biệt được tổ chức bởi Đài Hà Nội được lấy cảm hứng từ The Vienna New Year's Concert (Hòa nhạc năm mới Vienna của nước Áo) - một trong những chương trình hòa nhạc cổ điển tuyệt vời nhất sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn.

Soprano Bảo Yến

Với những nhạc phẩm kinh điển nhất thế giới thông qua sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Nhật tài năng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Bùi Công Duy, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, nghệ sĩ Tuấn Anh và soprano Bảo Yến dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp.

Hà Nội Concert - Hoà nhạc năm mới đã trở thành dấu ấn thường niên không thể thiếu với những người yêu nhạc cổ điển mỗi dịp đầu năm. Đối với khán thính giả yêu mến, Hòa nhạc năm mới luôn được kỳ vọng như một cuộc biểu diễn và sự kiện âm nhạc kinh điển nhất. Chương trình năm nay là sự giao thoa của những tinh hoa âm nhạc thế giới và Việt Nam, khơi gợi không khí rộn ràng, lạc quan và đầy tin yêu cho năm mới.

NSND Bùi Công Duy.

Khán thính giả sẽ được thưởng thức những nhạc phẩm đồ sộ như Người Hà Nội - giai điệu thân thuộc mà sâu lắng của Nguyễn Đình Thi qua phần biểu diễn của Tenor Tuấn Anh; tác phẩm khí nhạc giai điệu tươi vui, rộn ràng và đầy hân hoan Chúc mừng năm mới của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường; nhạc phẩm nổi tiếng vừa lãng mạn vừa u hoài, say đắm Ladies in Lavender, Waltz of the Flowers - một trong những bản waltz nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky trích từ vở ballet The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ).

Điểm nhấn của đêm nhạc chính là tác phẩm Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng thiên đường) của nhà soạn nhạc lừng danh Ennio Morricone trong bộ phim kinh điển cùng tên. Sự kết hợp giữa tiếng đàn violin đầy cảm xúc của Bùi Công Duy và giọng soprano quyến rũ Phạm Khánh Ngọc hứa hẹn sẽ khắc sâu trong lòng người nghe những cung bậc cảm xúc khó quên.

Bên cạnh đó, những bản giao hưởng hào hùng, phấn khích và nhiều năng lượng như Festival Overture của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Dmitri Shostakovich, chương IV Bản giao hưởng số 5 của Beethoven; Overture từ vở opera Die Meistersinger von Nürnberg của Richard Wagner, một trong những tác phẩm opera kinh điển nhất, Una voce poco fa trích từ vở Người thợ cạo thành Seville của Gioachino Rossini là những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới tràn đầy sức sống và sự khởi sắc. Trong đó, 2 nhạc phẩm của Dmitri Shostakovich và Richard Wagner được đánh giá rất khó và thách thức với dàn nhạc, rất ít khi được mang ra biểu diễn tại Việt Nam.



Hà Nội Concert - Hòa nhạc năm mới 2025 không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa từ Đài Hà Nội, mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả cả nước. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Hà Nội 1, phát thanh qua FM96 và trực tuyến trên các nền tảng ứng dụng của Đài Hà Nội.

Thưởng thức giọng hát của Soprano Bảo Yến:

Đỗ Lê

Ảnh: FBNV