Danh sách này được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ ngày 8/9. Trong tổng số 16 hồ sơ được Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua, có 8 hồ sơ thuộc ngành Văn hóa, 5 hồ sơ ngành Thể dục thể thao và chỉ 3 hồ sơ ngành Nghệ thuật. Trong số đó, NSƯT Tân Nhàn (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Tân Nhàn) là nữ ứng viên duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật.

Hơn 16 năm gắn bó với đào tạo âm nhạc

Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2010, NSƯT Tân Nhàn đã có hơn 16 năm giảng dạy, đào tạo. Cô từng giảng dạy tại nhiều cơ sở như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trước khi về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2017, Tiến sĩ âm nhạc - NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm Phó trưởng khoa Thanh nhạc, và đến năm 2024 trở thành Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trong hoạt động chuyên môn, cô có 14 bài báo khoa học (trong đó 2 bài đăng tạp chí quốc tế), xuất bản 2 sách. Nữ nghệ sĩ sở hữu 3 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên. Ngoài ra, cô từng nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020) và 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2024).

Tiến sĩ - NSƯT Tân Nhàn.

Khát vọng trở thành Nhà giáo Nhân dân

Không chỉ thành công trên sân khấu, Tân Nhàn đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục. Cô từng chia sẻ: "Làm Nhà giáo Nhân dân (NGND) với tôi quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người bảo nghệ sĩ nổi tiếng chỉ cần đi hát nhưng tôi muốn cống hiến cho đào tạo, định hướng sinh viên trên con đường nghệ thuật".

Theo nữ nghệ sĩ, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) là vinh dự lớn lao nhưng NGND mới là khát vọng và đích đến. Bởi vậy, từ khi vào nghề, cô đã ấp ủ ước nguyện truyền thụ kiến thức, tình yêu âm nhạc cho thế hệ kế cận, góp phần đào tạo lớp nghệ sĩ mới cho nền âm nhạc Việt Nam.

Tân Nhàn cũng nhấn mạnh mong muốn giữ gìn, lan tỏa âm nhạc truyền thống: "Tôi muốn các bạn trẻ dù có bay cao, bay xa đến đâu cũng phải nhớ gốc rễ văn hóa dân tộc. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực nghiên cứu, học tập để thực hiện giấc mơ của mình".

NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên, nữ ca sĩ duy nhất có tên trong danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025.

Sinh năm 1982 tại Hà Nam, Tân Nhàn bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2005. Từ đó, cô đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc, tổ chức nhiều liveshow, ghi dấu với khán giả qua các album đậm chất dân gian như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào...

Năm 2019, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trở thành một trong những Tiến sĩ âm nhạc trẻ tuổi tại Việt Nam. Song song với sự nghiệp biểu diễn, Tân Nhàn dành nhiều tâm huyết cho giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ.