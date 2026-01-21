Với gần 30 năm cống hiến cho sân khấu kịch và công tác Đảng trong môi trường nghệ thuật, NSƯT Trịnh Mai Nguyên (sinh năm 1975, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đoàn Kịch đương đại, Nhà hát Kịch Việt Nam - được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cho NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

Gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam từ những ngày đầu sự nghiệp, tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn sân khấu, Trịnh Mai Nguyên kinh qua nhiều vị trí công tác: diễn viên, đạo diễn, Phó trưởng Đoàn biểu diễn 2, Bí thư Chi bộ Đoàn Kịch đương đại, Trưởng Đoàn Kịch đương đại và Phó Bí thư Đảng ủy Nhà hát. Ở mỗi cương vị, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và bền bỉ với nghề.

Với Trịnh Mai Nguyên, sân khấu không chỉ là nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm với công chúng và là không gian lan tỏa các giá trị nhân văn. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của sân khấu kịch nói, anh vẫn kiên trì cùng tập thể dàn dựng vở mới, luyện tập, biểu diễn và tìm hướng đưa kịch nói đến gần khán giả hơn.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên còn là nghệ sĩ có nhiều dấu ấn trên sân khấu. Anh tham gia nhiều vai diễn quan trọng trong các vở Người mẹ trước vành móng ngựa (2019), Sự sống (2019), Đêm trắng (2020), Người yêu hoa hậu (2022), Người đi dép cao su (2023), Quan thanh tra (2023)…

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - vai Chủ tịch Khang trong phim "Hương vị tình thân".

Trên cương vị đạo diễn, anh ghi dấu ấn đậm nét với vở Người trong cõi nhớ của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Vở diễn đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm năm 2022, đồng thời mang về cho Trịnh Mai Nguyên Giải Đạo diễn xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Bên cạnh sân khấu, Trịnh Mai Nguyên còn được khán giả truyền hình yêu mến qua nhiều vai diễn như: Chủ tịch Khang trong Hương vị tình thân (2021), Chủ tịch tỉnh Đoàn Phát trong Đấu trí (2022), gần nhất là vai tướng công an trong phim Tường lửa Tràng An (2025).