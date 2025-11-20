Ngày 26/10/2025 theo quyết định số 3599/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chính thức được thành lập (Military Symphony Orchestra - MSO) thuộc sự quản lý của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngày 26/10 hằng năm cũng được xác định là Ngày truyền thống của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Theo đó, Trung tá - nhạc sĩ Đỗ Bảo (nguyên là Tổ trưởng Bộ môn Sáng tác của Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Thượng tá, nhạc sĩ An Hiếu (nguyên là Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Văn hóa) được bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO).

Nhạc sĩ Đỗ Bảo sinh năm 1978 tại Hà Nội, tham gia ban nhạc Sao Mai từ năm 15 tuổi và sớm khẳng định dấu ấn sáng tác với Bức thư tình đầu tiên khi mới 20 tuổi. Gần ba thập kỷ làm nghề, Đỗ Bảo là tác giả - nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án âm nhạc có sức ảnh hưởng như Nhật thực (2002), Cánh cung (2004), Thời gian để yêu (2008), Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (2013). Anh cũng hợp tác với nhiều ca sĩ hàng đầu như NSND Tấn Minh, ca sĩ Tùng Dương, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Anh…

Việc thành lập một dàn nhạc giao hưởng chính quy nằm trong định hướng tiếp nối truyền thống nghệ thuật quân đội - nơi âm nhạc luôn là vũ khí tinh thần trong hơn 80 năm xây dựng và chiến đấu. Trong lịch sử, các dàn nhạc giao hưởng từng được huy động cho nhiều tác phẩm lớn như vở kịch múa Ngọn lửa Nghệ Tĩnh từ thập niên 1960 hay các nhạc kịch Câu chuyện tình yêu (2022), Khát vọng đỏ (2024). Tuy nhiên, sau mỗi dự án, lực lượng nhạc công lại trở về đơn vị, quân đội chưa có một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp hoạt động thường xuyên.

MSO trực thuộc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - cái nôi đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của quân đội. Dàn nhạc quy tụ đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có khả năng thực hiện các chương trình khí nhạc kinh điển, giao hưởng - thính phòng, hợp xướng, ca khúc cách mạng và nhiệm vụ biểu diễn trong các lễ nghi, sự kiện chính trị của quân đội và Nhà nước.

Theo chức năng, MSO không chỉ biểu diễn mà còn đảm nhiệm công tác tập huấn, bồi dưỡng lực lượng nhạc công giao hưởng cho quân đội; tham gia giao lưu văn hóa - nghệ thuật với nhân dân và bạn bè quốc tế; góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn công chúng, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước.

Sự ra đời của MSO được kỳ vọng góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong toàn quân, xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tạo môi trường thực hành, sáng tạo cho sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, dàn nhạc được xác định là biểu tượng của trí tuệ, kỷ luật và sức sáng tạo của nghệ sĩ - chiến sĩ Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày mai 21/11, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong 70 năm hoạt động nghệ thuật.