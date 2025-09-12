Tại buổi gặp báo giới, NTK Phan Đăng Hoàng nói vinh dự khi được trình diễn BST mới LACQUER tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026, Italy khoảng cuối tháng 9 này.

BST lấy cảm hứng từ tranh Nguyễn Gia Trí - danh họa tiên phong đưa sơn mài truyền thống vào hội họa hiện đại.

Từ sự tỉ mỉ, cầu kỳ trong các tác phẩm nghệ thuật của Nguyễn Gia Trí, Phan Đăng Hoàng được truyền cảm hứng, muốn tôn vinh vẻ đẹp của đôi tay người nghệ sĩ - nơi tạo ra nghệ thuật.

LACQUER (Sơn mài) gồm 30 thiết kế được sáng tạo từ những hình khối mỹ thuật cơ bản kết hưởng với chất lượng, kỹ thuật dựng phức tạp để kể câu chuyện thời trang "có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”.

Các thiết kế gồm nhiều chi tiết, lớp vải được gia công, xử lý nhiều lần, nhiều công đoạn gợi tưởng đến tranh sơn mài - loại hình nổi bật với vẻ sáng lấp lánh, bên trong có chiều sâu.

NTK Phan Đăng Hoàng. Ảnh: NVCC

"Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu hội họa, các sản phẩm, ý tưởng thiết kế của tôi thường lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam", NTK sinh năm 2000 nói.

Phan Đăng Hoàng đã xem tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí từ thời mới biết yêu hội họa. Anh vẫn nhớ cảm xúc rung động khi xem từng tác phẩm gợi mở những nét đẹp rất riêng của con người, cảnh vật, quê hương Việt Nam.

10X cho hay các thiết kế trong LACQUER đều được cắt may thủ công với đa dạng chất liệu như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, đũi…

Điểm mới là BST này có nhiều gam màu nóng, rực rỡ như đỏ, vàng...

“Tôi đồng điệu và học theo tinh thần tiên phong của danh họa Nguyễn Gia Trí. Tôi cũng cho rằng tình yêu quê hương có thể được kể bằng nhiều cách khác nhau dưới góc nhìn sáng tạo, hy vọng bạn bè quốc tế có thể cảm nhận được văn hóa Việt khi thưởng thức BST này", theo anh.

Phan Đăng Hoàng sinh năm 2000, tốt nghiệp Học viện Nuova Accademia di Belle Arti (Milan, Italy).

Anh từng nhiều lần giới thiệu, trưng bày hoặc trình diễn các bộ sưu tập trong khuôn khổ Milan Fashion Week - 1 trong 4 sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.

NTK từng giành giải Gương mặt Trẻ - lĩnh vực Văn hóa của VTV Awards 2025; Nhà thiết kế đột phá của năm của Luxuo Asia Awards; và giải Gương mặt Triển vọng của Black Carpet Awards tại Milan Fashion Week.