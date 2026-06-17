Khát khao “mở khóa” tiềm năng

Ngày 13/6/2011, NTQ được thành lập trong thời điểm ngành công nghệ Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Khi đó, hạ tầng công nghệ Việt Nam còn hạn chế, chỉ có khoảng 1000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ IT (Theo Sách trắng Bộ Khoa học & Công nghệ năm 2011), tỉ trọng đóng góp của ngành còn rất nhỏ trong tổng thể nền kinh tế.

Dù chưa phải là một điểm sáng trên bản đồ công nghệ thế giới, Việt Nam vẫn sở hữu một nguồn lực trí tuệ và khát vọng phát triển chưa được khai mở hết tiềm năng. Đó cũng là lý do đội ngũ sáng lập NTQ đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng vươn xa của công nghệ Việt, giống như cách Thomas Friedman từng mô tả trong cuốn sách “Thế giới phẳng”.

“Từ cuốn “Thế giới phẳng”, tôi nhận ra rằng công nghệ đang tạo ra một sân chơi ngày càng bình đẳng hơn, nơi khoảng cách địa lý hay quy mô kinh tế không còn là rào cản giữa các quốc gia nhỏ và cường quốc, hay với doanh nghiệp cũng vậy. Điều đó giúp chúng tôi có thêm niềm tin rằng: Bằng sức mạnh của tri thức và công nghệ, chúng ta có thể góp phần đưa vị thế Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới”, ông Phạm Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NTQ, chia sẻ về khát vọng làm nên sự hình thành của doanh nghiệp.

NTQ những năm đầu tiên mới thành lập

Từ niềm tin lớn vươn ra toàn cầu

Với niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của người Việt, NTQ đã lựa chọn con đường vươn ra thế giới ngay từ những thời điểm chưa có nguồn lực dồi dào. Và chuyến hành trình đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho điều đó.

“Hành trang của chúng tôi đến Nhật chỉ có những tờ rơi đơn lẻ, chi phí ít ỏi đến nỗi phải đi xe buýt hàng chục giờ đồng hồ chỉ để có những cuộc tiếp xúc đầu tiên với khách hàng. Có lẽ cũng nhờ điều đó mà các doanh nghiệp chúng tôi gặp đều cảm thấy ấn tượng trước tinh thần nỗ lực, sự cầu thị của một doanh nghiệp Việt như NTQ. Cũng từ đó đã mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi phía trước”, ông Phạm Thái Sơn hồi tưởng lại những ngày đầu công tác tại Nhật Bản.

Gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ của NTQ Japan tại triển lãm Japan IT Week 2026

Từ Nhật Bản, NTQ tiếp tục mở rộng sang Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), châu Âu và Bắc Mỹ - những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, quy trình và năng lực triển khai. Mỗi dự án quốc tế mang đến cơ hội cho đội ngũ kỹ sư Việt tại NTQ hoàn thiện chuyên môn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, doanh nghiệp đã triển khai thành công hơn 760 dự án cho hơn 360 khách hàng, xây dựng mạng lưới hơn 100 đối tác tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Qua từng giai đoạn phát triển, NTQ cũng đã tham gia sâu hơn vào các bài toán chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và những dự án có tác động quan trọng tới chiến lược phát triển của khách hàng. Mỗi dấu ấn của NTQ cũng là minh chứng điển hình về sự trưởng thành của vị thế ngành công nghệ Việt trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Từ những thành công đạt được, NTQ cũng thể hiện sự gắn kết với công nghệ Việt qua nhiều khía cạnh mở rộng hơn. Doanh nghiệp kiến tạo việc làm cho hàng ngàn thế hệ lao động, hợp tác cùng hơn 30 trường đại học và viện nghiên cứu triển khai các chương trình ươm mầm nhân tài thế hệ mới.

Cùng với đó, NTQ cũng là thành viên của nhiều hiệp hội lớn như VINASA, VADX, đóng góp nhiều giá trị trong các hoạt động phát triển hệ sinh thái ngành. Các giải pháp mang dấu ấn năng lực của NTQ cũng đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Make in Vietnam, Sao Khuê nhờ những tác động tích cực tới kinh tế - xã hội.

Đại diện NTQ chia sẻ tại một diễn đàn đổi mới sáng tạo tổ chức vào tháng 4/2025

Viết tiếp hành trình mới

Sau 15 năm, từ một nền công nghệ còn non trẻ, Việt Nam giờ đây đã trở thành một trong những nền kinh tế số có tốc độ phát triển ấn tượng trong khu vực. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó có NTQ, đã từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bước sang cột mốc 15 năm với thông điệp “15 năm kiến tạo, nâng tầm vị thế Việt”, NTQ tiếp tục hành trình đó với những định hướng cho giai đoạn mới, từ đa dạng hóa động lực tăng trưởng, đầu tư phát triển nền tảng hạ tầng cốt lõi cho đến chinh phục mục tiêu IPO. Từ khát vọng chuyển mình, NTQ mong muốn tiếp tục tạo ra những giá trị có sức lan tỏa lớn hơn, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho ngành công nghệ và nền kinh tế số Việt Nam trên hành trình phát triển trong tương lai.

Thanh Loan