Bất ngờ từ những đơn hàng ven bờ di sản

Phát biểu tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế” ngày 11/6, ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế, chia sẻ một thực tế đáng chú ý: “Sông Hương đã trở thành địa điểm giao nhận hàng lớn nhất của thành phố”.

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Du Lam

Theo ông Cường, thay vì sử dụng địa chỉ lưu trú cụ thể, nhiều du khách lựa chọn nhận hàng ngay tại các vị trí được định vị dọc bờ sông. “Họ ngồi nghỉ ngơi bên sông và bắt đầu đặt món trên ứng dụng”, ông nói. Theo đánh giá của ông, đây là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi số, nơi công nghệ được kết hợp với không gian văn hóa truyền thống để tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang hướng đến mô hình phát triển xanh và bền vững. Khảo sát của Booking.com cho thấy năm 2023 có tới 76% du khách mong muốn du lịch theo hướng bền vững hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu cho các điểm đến phải liên tục đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Bài toán “rò rỉ giá trị” của du lịch Huế

Mặc dù ngành du lịch Huế đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, bài toán nâng cao giá trị kinh tế từ di sản vẫn là thách thức lớn.

Sông Hương từ địa điểm du lịch trở thành điểm giao nhận hàng phổ biến nhất ở Huế. Ảnh: Du Lam

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Huế dự kiến đón 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ, với doanh thu đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%. Thành phố hiện sở hữu 8 di sản thế giới – một lợi thế mà theo ông Minh là “không thể sao chép”.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng đó là tình trạng “rò rỉ giá trị”, khi nhiều du khách đến Huế nhưng thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao. Theo ông Minh, nguyên nhân nằm ở việc du khách mới chỉ tiếp cận các giá trị di sản ở mức bề nổi, chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm sâu hơn. Vì vậy, việc gia tăng giá trị kinh tế từ các di sản vật thể đòi hỏi những giải pháp đồng bộ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu của du khách.

Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt để giải quyết bài toán này. Không chỉ giúp quảng bá điểm đến hiệu quả hơn, công nghệ còn tạo điều kiện kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và các công ty công nghệ trong một hệ sinh thái chung.

Chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm du khách

Một trong những ví dụ tiêu biểu là việc đưa dịch vụ xích lô lên nền tảng số. Theo các chuyên gia, mô hình này giúp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động du lịch.

Đánh giá cao hướng đi này, ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch thành phố Huế, cho rằng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy việc kết hợp di sản với công nghệ là xu hướng tất yếu. Ông dẫn chứng rằng ở nhiều điểm đến quốc tế, toàn bộ hoạt động đặt vé, thanh toán và sử dụng dịch vụ đều được kết nối vào một hệ thống dữ liệu tập trung. Nhờ đó, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể phân tích hành vi khách hàng để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng.

Từ phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Phương Vi, Trưởng phòng Marketing Grab Việt Nam, cho biết dịch vụ Grab Xích Lô sau khi triển khai từ tháng 8/2025 đã ghi nhận 100% đối tác tài xế tiếp tục gắn bó với nền tảng. Mô hình này không chỉ phục vụ du khách mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Song song với đó, các cơ sở kinh doanh ẩm thực cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng đơn hàng. Đáng chú ý, số lượng đối tác tài xế nữ tăng hơn 2,2 lần, trong khi thu nhập trung bình cao hơn 20% so với mặt bằng chung trong năm 2025.

Theo ông Cung Trọng Cường, các dịch vụ số cùng những chiến dịch quảng bá ẩm thực đã góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, năng động hơn cho du lịch Huế, đồng thời nâng cao trải nghiệm của cả người dân lẫn du khách.

Bảo tồn để phát triển

Trong dài hạn, Huế xác định định hướng phát triển du lịch dựa trên nguyên tắc “Bảo tồn để phát triển”, với quan điểm xuyên suốt là “Bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm”.

Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Ảnh: Du Lam

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Phạm Bá Hùng đề xuất xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển sản phẩm du lịch. Theo ông, việc tập trung dữ liệu vào một hệ thống lớn sẽ giúp phân tích nhu cầu du khách chính xác hơn, từ đó nâng cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. “Chuyển đổi số chỉ là công cụ hỗ trợ trải nghiệm”, bởi không ứng dụng nào có thể thay thế hoàn toàn cảm nhận thực tế của du khách khi tiếp xúc trực tiếp với di sản.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Võ Hoàng Liên Minh đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm chuyển hóa di sản thành nguồn lực kinh tế gồm: bảo tồn, khai thác và tái đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo trong quảng bá; xanh hóa hành trình du lịch.

Trong đó, Sở Du lịch đang xây dựng đề án “Hoàng cung số”, tiến hành số hóa di tích và cổ vật bằng các công nghệ VR/AR và mô hình 3D. Thành phố cũng dự kiến phát triển bảo tàng ẩm thực 3D để lưu giữ, trình diễn các công thức món ăn truyền thống, đồng thời nghiên cứu ứng dụng metaverse và AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách.

Từ câu chuyện những đơn hàng được giao dọc bờ sông Hương đến các dự án số hóa di sản quy mô lớn, Huế đang cho thấy những bước chuyển dịch đáng kể trong cách vận hành ngành du lịch. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn là khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa hiện có, hướng tới một mô hình kinh tế di sản bền vững và giàu bản sắc.